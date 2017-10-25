'Tavrımız sert olur'

Akşener'in partisinde 'Hayır' endişesi





Meral Akşener liderliğinde kurulacak yeni siyasi partinin ilanına saatler kaldı. Meral Akşener ve beraberindeki heyet bugün (25 Ekim Çarşamba) İçişleri Bakanlığı’na giderek kuruluş dilekçesini verecek. Ardından Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne gidilerek burada yeni partinin kuruluşu ilan edilecek.







TEK GEREKLİ OLAN ‘ALINDI’ BELGESİ





Siyasi Partiler Kanunu’na göre parti kuruluşu bildirime tabii. Milletvekili seçilme yeterliğine sahip en az 30 Türk vatandaşı bir siyasi parti kurabilir. Siyasi parti kurmak isteyenler, kurucuların belgeleri, partinin adı, genel merkez adresi, tüzük ve programı gibi belgeleri İçişleri Bakanlığı’na teslim ettikleri anda tüzel kişilik kazanıyor. İçişleri Bakanlığı’ndan bu başvuru sırasında alınan tek belge ise evrak kaydı anlamına gelen bir “alındı belgesi”. İçişleri Bakanlığı da yasaya göre kendisine sunulan belgeleri 3 gün içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesi’ne göndermekle görevli.





Yeni parti kurma süreci böyle işlerken kulislere partinin kuruluşuna izin verilmeyebileceği iddiaları yansıdı. Bağımsız Isparta Milletvekili Nuri Okutan da yaptığı açıklamada, bu iddiaları ön görüşme yaptığı İçişleri Bakanlığı yetkililerine ilettiğini belirterek, “Siyasi Partiler Kanunu açık. Yorumlarla, ısmarlama alınmış görüşlerle kanunun çiğnenmemesini, dostu düşmanı kendimize güldürmememizi istedim” dedi.







HAYIR PARTİSİ ‘ALINDI’ BELGESİ ALAMADI





Kulislerde konuşulanlara göre Akşener ekibini endişelendiren durum yakın zamanda “Hayır Partisi”nin yaşadığı durum. Anayasa referandumu sürecinde İçişleri Bakanlığı’na “Hayır Partisi” unvanlı siyasi parti kuruluşu için gerekli bildiri ve belgeler sunulmuş, ancak kanunda yer alan “alındı belgesi” verilmemişti. Hayır Partisi’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre, Bakanlık yetkileri başvurunun bir savcı talimatıyla incelemeye alındığını söyledi. Sadece referandum süreci için kurulması hedeflenen Hayır Partisi, 65 gün boyunca bu belgeyi alamadı. Daha sonra Hayır Partisi kendi kararıyla dağıldı.





PAK’A BELGE 1 AY SONRA VERİLDİ





Benzer bir örnek daha önce de Kürdistan Özgürlük Partisi (Partiya Azadiya Kurdistanê PAK) kuruluş sürecinde yaşandı. 2014 yılında İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçesi veren heyete “alındı belgesi” verilmedi. Belge yaklaşık 1 ay sonra parti yetkilerine teslim edildi.





İÇİŞLERİ İNCELEME YAPAMAZ





Hukukçulara göre bu uygulama yasal değil. İçişleri Bakanlığı belgeleri alıp Yargıtay Başsavcılığı’na iletmekle görevli. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir inceleme söz konusu olamaz.





Yeni partinin kuruluş belgelerini İçişleri Bakanlığı’na Meral Akşener beraberinde bir heyetle teslim edecek. Belgeler teslim edildikten sonra “alındı belgesi” verilmediği durumda nasıl bir tavır sergileneceği yarın belli olacak. Kurucular böyle bir durumda “Tavrımız çok sert olur” açıklaması yapmakla yetindi.





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