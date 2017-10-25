Samanyolu Haber /Gündem / Erbil'den flaş referandum kararı! /25 Ekim 2017 02:03

Erbil'den flaş referandum kararı!

Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Irak anayasasına dayanarak iki hükümetin arasındaki olağanüstü konularda Bağdat'la açık diyalog şansını sağlamak için Kürt bağımsızlık referandumunun sonuçlarını erteledi.

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IKBY'ye yakın Rudaw'ın haberine göre bölgesel yönetim yayınladığı bir bildiride, Kürt ve Irak kuvvetleri arasında savaş ve kan dökülmesinin devam etmesini istemediklerini söyledi. Bu nedenle, "Irak Kürdistanı'nda yapılan referandumun sonucunu dondurma" kararı alındı.

Ayrıca, bir ateşkes ilan ederek hemen Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki askeri operasyonları durduracakları belirtildi.

Açıklamada, "Irak anayasasına göre Kürdistan Bölgesel Hükümeti ile federal hükümet arasında açık bir diyaloga" başlamaya hazır oldukları belirtildi.

25 Ocak'ta yapılacak referandumda, seçime katılanların yüzde 92,7'si bağımsızlık konusunda "Evet" oyu vermişti.
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