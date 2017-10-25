Erbil'den flaş referandum kararı!

IKBY'ye yakın Rudaw'ın haberine göre bölgesel yönetim yayınladığı bir bildiride, Kürt ve Irak kuvvetleri arasında savaş ve kan dökülmesinin devam etmesini istemediklerini söyledi. Bu nedenle, "Irak Kürdistanı'nda yapılan referandumun sonucunu dondurma" kararı alındı.





Ayrıca, bir ateşkes ilan ederek hemen Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki askeri operasyonları durduracakları belirtildi.





Açıklamada, "Irak anayasasına göre Kürdistan Bölgesel Hükümeti ile federal hükümet arasında açık bir diyaloga" başlamaya hazır oldukları belirtildi.





25 Ocak'ta yapılacak referandumda, seçime katılanların yüzde 92,7'si bağımsızlık konusunda "Evet" oyu vermişti.