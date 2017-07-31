Yargı Bilal'in emrinde

CHP'li Murat Emir: TÜRGEV’e ait eleştirel haberler yargı eliyle temizleniyor!

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukları Bilal Erdoğan ile Esra Albayrak’ın yönetim kademesinde bulunduğu Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) ilişkin internet haber siteleri ile sosyal medyada yer alan eleştirel haberlerin yargı eliyle temizlenmeye başlandığını kaydetti.

Emir, yaptığı yazılı açıklamada; “AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘kindar ve dindar nesil’ projesinin ana merkezlerinden, yönetim kademelerinde oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Esra Albayrak’ın da yer aldığı Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı (TÜRGEV), merkezi ve yerel kamu kaynaklarıyla palazlandırılmasının ardından şimdi de internet haber siteleri ile sosyal medyada korumaya alınmış durumda. TÜRGEV’e ilişkin konuşmak, laf etmek, görüş belirtmek imkânsız hale getirilmek istenmekte.” dedi.

Emir’in açıklamasının devamı şu şekilde:

“İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği, TÜRGEV’in avukatı aracılığıyla, internet ortamından TÜRGEV ile ilgili eleştirel haberlerin çıkarılması talebiyle yapmış olduğu başvuruya ilişkin 13 Temmuz 2017 tarihinde aldığı kararla, adeta TÜRGEV’e kalkan olmuş, düşünce ve ifade özgürlüğünün hukuk sistemimizde artık yeri olmadığını söylemiştir.

Söz konusu mahkeme, TÜRGEV’e devlet kaynaklarının nasıl aktarıldığından, bu kuruluşa ilişkin eleştirel açıklamaların yer aldığı 27 haber linkine erişim engeli konulmasını kararlaştırmıştır.

Erişim engeli konulan linklerde yer alan haberlerden biri Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2015 yılının Aralık ayında, Suudi Arabistan kraliyet ailesine, TÜRGEV’e bağış karşılığında İstanbul’daki Sevda Tepesi’nde imar izni verilmesini açıkladığı konuşması, bir diğeri ise bir milletvekili olarak benim, milletin kürsüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığım konuşmam.

TBMM Genel Kurulu’nda 20 Ocak 2016 tarihinde görüşülen kanun düzenlemesine ilişkin yaptığım konuşma kapsamında, özellikle üniversiteli gençlerimizin karşılaştığı barınma sorununu kamuoyuyla paylaşmış ve “Gençlerimizin çok önemli bir barınma sorunu var, özellikle üniversiteli gençlerimizin. Bugün, tahminî rakamlarla, 2016 yılı itibarıyla 3,5 milyon civarında üniversite öğrencisi var. Peki, bunlardan ne kadarı yurtlarda kalmak durumunda derseniz, en az yarısı. Yani, 1 milyon 700 bin genciniz yurt ihtiyacında bulunuyor. Peki, kaç kişilik yurdumuz var? 500 bin bile değil arkadaşlar. 1 milyon 200 bin gencimiz yurtsuzdur. Peki, bu çocuklarımızı nereye yönlendiriyoruz dersiniz? Bu çocuklarımızı biz tarikat yurtlarına ve özel yurtlara yönlendiriyoruz. Tabii, tarikat yurtları deyince TÜRGEV’den bahsetmeden olmaz. TÜRGEV, biliyorsunuz, geniş kamu olanaklarıyla belediyelerin, illerin bu vakfa kaynaklarını, arsalarını peşkeş çekmesiyle büyümüş bir vakıftır. Bu vakfın en önemli özelliğinin de Yönetim Kurulundaki kişinin Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan olduğunu hepimiz biliyoruz. TÜRGEV’in, yeni ismiyle ‘götürgev’in nasıl bağışlarla -hatta biliyorsunuz, gündeme geldi- Suudi Kralının bağışlarıyla zenginleştiğini ortaya koymuştuk.” demiştim. Bu sözlerim, mahkeme tarafından TÜRGEV’in “kişilik haklarının ihlali” olarak görülmüş ve açıklamalarımın yer aldığı haber sitesindeki haber link engellenmiş.

Bu karar, TÜRGEV’in, kamu kaynaklarını bizzat kamu görevlilerinin teşvikiyle ‘GÖTÜRMESİNE” ses çıkarmayanların, bunun söylenmesine ve duyulmasını yasaklama çabasıdır. Kurdukları ‘yasakçı’ düzen uğruna her değeri yok edecek kadar gözü dönmüş bu iktidarın elinde hukuk, ne yazık ki hukuksuzluğun temeli yapılmıştır.

Buradan başta AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm TÜRGEV’in hamilerine bir tavsiyem olacak: Siz ne kadar yasaklasanız, duyulmasını engellemeye çalışsanız da TÜRGEV’e ilişkin gerçekleri dünya âlem biliyor. Çok çok sevdiğiniz TÜRGEV için böyle mahkeme kararlarıyla uğraşmayı bırakın, bir Koruma Kanunu çıkartın, siz de mahkemelerde bu eziyetten kurtulsun.”