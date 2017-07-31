Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! AB kredi musluklarını kısıyor /31 Temmuz 2017 17:42

Flaş! AB kredi musluklarını kısıyor

Avrupa Birliği’nin, Türkiye’ye kredi taahhütlerini azalttığı öne sürüldü. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, AB’nin Türkiye’ye ekonomik baskıyı artırdığını yazdı. Habere göre, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) gereksiz yere Ankara hükümetini güçlendirmemek adına, yatırım kredisi taahhütlerini yıl içerisinde hissedilir derecede düşürdü.

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Türkiye'ye kredi taahhütlerini azaltıyor

EIB’nin 2016 yılında Türkiye’deki özel sektör ve devlet yatırımlarına toplamda bir milyar 900 milyon Euro kredi onayı verdiğine dikkati çeken gazete, Avrupa Yatırım Bankası’nın 2017 yılında verdiği kredi onaylarının şu ana kadar 500 milyon Euro düzeyinde kaldığını yazdı. Yıl sonuna kadar miktarın ne olacağının bilinmediğine vurgu yapılan haberde, geçmiş yıllara oranla hissedilir bir düşüş beklendiği kaydedildi.

TANAP projesi için istenilen 600 milyon Euro’luk kredinin onaylanmasının beklenmediğine de işaret eden FAZ, nedenler arasında projenin riskinin yüksekliği ve AB’nin enerji ihtiyacını gittikçe otoriterleşen bir ülkeden temin etmek istememesinin yattığını öne sürdü.

Avrupa Yatırım Bankası’nın isteksizliğinde Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Türkiye’ye yönelik açıkladığı politika değişikliğinin etkili olduğu belirtiliyor.
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