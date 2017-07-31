Venezuella'da referandum da çare olmadı





Şiddet olaylarının damga vurduğu seçim günü protesto gösterilerinde en az 10 kişi hayatını kaybetti.





Venezuela Seçim Kurulu sandığa katılım oranının yüzde 41 olduğunu, 19 milyon seçmenin bulunduğu ülkede 8 milyondan fazla kişinin oy kullandığını açıkladı. Muhalefet bu sayının 2 buçuk milyonda kaldığını tahmin ediyor.





Devlet Başkanı Nicolas Maduro seçim sonucuna ilişkin konuşmasında, emperyalizmin, oligarşinin, kendilerine meydan okumasına karşı Venezuela halkının kadını erkeği, genci, yaşlısı ile seçimde özgürlük tutkusunu ortaya koyduğunu söyledi.





Amerika Birleşik Devletleri ile bazı Latin Amerika ülkeleri seçimi meşru bulmadıklarını açıklarken Washington yönetiminin Venezuela’ya ham petrol satışı ile bankacılık alanında bazı yaptırımlar için hazırlık yaptığı belirtildi.





Muhalefet liderlerinden Henrique Capriles gayrı meşru olarak nitelediği seçime karşı halkı sokağa çağırdı:





“Bu düzmece seçimi tanımıyoruz. Bizim için geçersizdir. Yok hükmündedir ve hükümet anayasal düzeni ve demokrasiyi yeniden tesis edene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.”





Henrique Capriles hükümete karşıtı mücadelede yeni bir aşamaya geldiklerini ilan etti ve pazartesi günü ülke genelinde bir yürüyüş ve ardından başkent Caracas’ta kitlesel gösteri çağrısı yaptı.





Venzuela’da Nisan ayından bu yana devam eden protesto gösterilerinde 120 kişi hayatını kaybetmişti.