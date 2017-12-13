Yargı bağımsız olsun yüzde 6 büyüme yeter





Demokrasi ve hukukun üstünlüğü vurgusu yapan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik “TÜSİAD olarak her zaman şunu söylüyoruz. Bugün yüzde 7-8'ler tarafında büyüyeceğimize daha fazla hukukun devrede olduğu, daha fazla demokrasi sunduğumuz bir ülke olup, yüzde 5-6 civarında bile büyüsek bu hakikaten 7-8'lerden daha değerli olur” dedi.





Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, yüzde 11.1'lik büyüme rakamının alkışlanacak başarı olduğunu belirtti. Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) 15'inci Girişimcilik Günleri'nin açılış konuğu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik oldu. Üniversite öğrencilerinin katıldığı açılış konferansında bir dinleyici, Bilecik'e “Büyüme rakamlarını TÜSİAD hissetti mi?” diye sordu. Büyümenin sadece Türkiye için değil, dünya için en önemli parametre olduğunu belirten Bilecik, “Bugün şirketlerimize baktığımız zaman bir büyüme olmadan olmaz; ama TÜSİAD tarafında her zaman söylediğimiz bir şey var. Yani bir kere 11.1 hakikaten alkışlanacak bir başarı, hiç bunun lamı cimi yok. Ancak bunun bir ‘ancak' tarafı var” dedi.





Büyüme rakamının ‘ancak' tarafıyla ilgili bazı konulara vurgu yapmak istediğini belirten Bilecik, şunları söyledi: “Bundan dolayı görmezden gelmemek gerekir bu yüzde 11.1. Aşağı yukarı gerçekten dünyada gelişmekte olan ülkeler içerisinde yapılmış önemli bir başarı. ‘Ancak'ı var, biliyorsunuz hain darbe girişiminin, 15 Temmuz'un olduğu döneme rast geldiği için 11.1'in baz etkisi, yani eksi 0.8'den geldiği için önemlidir. Enflasyonun artması, bu yüzde 11.1'i biraz gölgeleyen noktalardan bir tanesi. Yüzde 13 civarında enflasyon var. Yani sürdürülebilir olması hakikaten mümkün değil.”





DEMOKRASİ ÖNEMLİ





Bilecik, “Yüzde 85-86 Kurumlar Vergisi'ni TÜSİAD üyeleri öder. Bugün dış ticarete baktığınızda ithalat ve ihracata, büyümenin esas aktörlerinin geldiği yer TÜSİAD'dır. Yani yüzde 7-8 büyümeye bütün iş insanları hakikaten muazzam derece mutlu olur. Ama daha fazla demokrasinin hakikaten yerleştiği, daha fazla hukukun üstünlüğünün, bağımsız yargının olduğu bir ülkeyle yüzde 6-7 büyüme bizim için fevkalade iyi olur” dedi.





BORÇ YÜKÜ ÇOK FAZLA





Türkiye gibi yoğun nüfusu olan bir ülke için yıl sonunda ortaya çıkacak yüzde 7 gibi bir büyümenin sürdürülebilir olması için özellikle enflasyonun yüzde 5 ve altında olması gerektiğine işaret eden TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Çünkü baktığımız zaman yüksek büyümede, yüksek derecelerde olan iki rakamın ekonomi literatüründe beraber gittiği aşağı yukarı söz konusu değil. Bir de dış borçlarımız çok önemli. Yani dış borçlarımıza baktığımız zaman bugün 5 yıl önce milli gelirin yüzde 35'iyken şu anda milli gelirin yüzde 51'i olmuş vaziyette. Bunların hepsi böyle ‘kırılgan ülkeler' listesinde maalesef listenin dip tarafına atmış vaziyette” ifadelerini kullandı.