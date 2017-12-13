Samanyolu Haber /Gündem / Trump'a Alabama şoku /13 Aralık 2017 09:42

Trump'a Alabama şoku

ABD'nin Alabama eyaletinde yapılan seçimde Donald Trump'ın büyük destek verdiği cumhuriyetçi aday Roy Moore, demokrat rakibi Doug Jones'un gerisinde kalarak yarışı kaybetti. Moore hakkında 30'lu yaşlarındayken reşit olmayan yaşta kızlara tacizde bulunduğu iddiaları gündeme gelmişti.

SHABER3.COM

Tüm ABD’nin dikkatini verdiği Alabama eyaletindeki senatör seçimi tamamlandı. Demokrat aday Doug Jones, başa baş geçen seçim yarışını oyların yaklaşık yüzde 50’sini alarak kazandı. 2016 düzenlenen ABD seçimlerinde Cumhuriyetçiler Alabama eyaletindeki 9 delegeyi yüzde 63 oy alarak kazanmıştı.

25 YIL SONRA BİR İLK

Bu sonuçla Demokratlar, Cumhuriyetçilerin kalesi olarak bilinen eyalette 25 yıl sonra ilk kez zafer kazandı.

DONALD TRUMP’TAN TEBRİK

ABD Başkanı Donald Trump, seçimden önce büyük destek verdiği adayının yarışı kaybetmesinin ardından Twitter’dan bir tebrik mesajı yayımladı. Trump, demokrat aday Jones’u kutlarken, “Cumhuriyetçilerin bu koltuğu kazanmak için kısa süre içinde bir şansı daha olacak. Yarış hiçbir zaman bitmez!”

MOORE HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARI

Alabama’yı kaybeden Cumhuriyetçilerin adayı Roy Moore hakkında seçimden önce cinsel taciz iddiaları ortaya atılmış ve ABD basını konuyu manşetlerine taşımıştı. Şu anda 70 yaşında olan Moore’un 30’lu yaşlarındayken iki genç kıza tacizde bulunduğu ortaya çıkmış ve iddiaları ortaya atan kadınları yalanlamıştı.

Şu anda 50’li yaşlarında olan kadınlar ergen oldukları yaşta Moore’un cinsel istismarına uğradıklarını söylerken, bir başka kadın kendisiyle buluşmak istediğini iddia etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'a Alabama şoku Sonraki Haber >>

Türkiye'nin ödeyeceği fatura ne kadar?

Türkiye'nin ödeyeceği fatura ne kadar?

IŞİD bombacısı beraat etti...

IŞİD bombacısı beraat etti...

ABD'den aylar sonrasına randevu

ABD'den aylar sonrasına randevu

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

İzmir Cezaevide işkence...

İzmir Cezaevide işkence...

Türkiye'de bebekler cezaevinde

Türkiye'de bebekler cezaevinde

ABD’nin Kudüs kararına tepki sürüyor

ABD’nin Kudüs kararına tepki sürüyor

Asimilasyon değil Entergrasyon

Asimilasyon değil Entergrasyon
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:17:33