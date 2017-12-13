Konut yatırımcısına kötü haber

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul şirketi Knight Frank’in 56 ülkeyi kapsayan Küresel Konut Fiyat Endeksi’nin 2017 yılı üçüncü çeyrek verileri açıklandı.







Konut fiyatlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.1 yükseliş gösterdiği Türkiye altıncı sırada yer aldı. 2016 ‘nın üçüncü çeyreğinde Türkiye yüzde 13.9 oranında fiyat artışıyla listenin en üst sırasında yer alıyordu.





Knight Frank’in verilerine göre, konut fiyatları Türkiye’de 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 13.3, ikinci çeyreğinde ise yüzde 12.4 artış göstermişti. Türkiye’de konut değer artış oranının önceki yıllara göre azaldığı görülürken, bunun nedenleri “Türk Lirası’nın değer kaybetmesi, faizlerin yükselmesi ve tüketici güveninin azalması” olarak sıralanıyor.





Son 6 ayda yüzde 5.2, son 3 ayda ise yüzde 2.1 konut fiyat artışının yaşandığı Türkiye’de fiyatlar son 5 yılda yüzde 95.3 oranında arttı.





Jeopolitik krizler, ekonomik kırılganlıklar ve artan siyasi belirsizlikler nedeniyle küresel konut fiyatlarındaki artış da hız kesti. Merkezi Londra’da olan ve dünya çapında 417 ofisi bulunan Knight Frank’in Küresel Konut Fiyat Endeksi’ne göre 2017 ‘nin üçüncü çeyreğinde küresel çapta konut fiyatları ortalama yüzde 5.1 yükseldi.





Bir önceki çeyrekte bu rakamın 6.3 seviyesinde olduğu dikkate alındığında konut fiyat artışının yavaşladığı görüldü. 56 ülkeden 49’unda konut fiyatları yükselirken, 7’sinde düşüş görüldü.





Fiyat artış liginin ilk 10’unda Avrupa’dan 3 ülke yer alırken, ABD 6.2’lik artışla 23’üncü sırada yer buldu.





İzlanda’nın yüzde 20.4’lik artışla ilk sırada yer aldığı Küresel Konut Fiyat Endeksi’ne göre Hong Kong yüzde 17.5 ile ikinci, Çek Cumhuriyeti yüzde 13.2’lik artışla üçüncü oldu.