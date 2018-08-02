Yaptırımlar olmasa bile ‘Ticaret savaşları’ Türkiye’yi zaten vuracak













ABD, yaklaşık 200 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranını yüzde 10‘dan 25‘e yükseltti.





Ekonomistler, ticaret savaşlarının kaçınılmaz olarak ürünlerin fiyatlarını artırdığını, en çok kaybedenin ise her zaman tüketiciler olduğunu söylüyor. Döviz krizi nedeniyle fiyatları yükseltmek zorunda kalan Türkiye piyasalarının da bir kez daha darbe yiyeceği konuşuluyor.





Peki, bu vergi kararı teknoloji sektörünü nasıl etkileyecek?





Shiftdelete’in haberine göre, iPhone ve diğer Apple ürünleri Kaliforniya’da tasarlanıp Çin’de üretiliyor. Olası en gerçekçi senaryo, ABD’de Çin menşeli ürünlerin fiyatının artması. Fiyatı artan ürünlerin yavaş yavaş tercih edilmemeye başlaması ve üreticilerin de yavaş yavaş ürünlerini Çin’de ürettirme kararından vazgeçerek, ABD’de ya da Amerika kıtasında bulunan daha uygun fiyatlı üretimin yapılabileceği yerlere yatırımlarla üretim gerçekleştirmeleri beklenebilir.





ABD, Huawei gibi büyük Çinli üreticilerin operatör kanalı başta olmak üzere, ABD’de yoğun olarak satışların gerçekleştiği noktalarda satışlarının da önüne geçiyor.





Bunların yansımasının çok kısa sürede olmayacağı varsayılıyor. Ancak uzun vadede iPhone başta olmak üzere pek çok Amerikan ürününün üretimi de Amerika’da yapılabilir. Bu da ürün fiyatlarında ek bir artış demek.





Zaten kur farkı ve ek vergilerle Türkiye’de teknolojik ürünlerin fiyatı fahiş artış gösterirken ABD-Çin gerilimi de bir kez daha zama neden olacak.





Bir diğer senaryo ise ABD pazarında aradığını bulamayan Çin’in, başka pazarlara yoğunlaşması.