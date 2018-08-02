ABD'nin rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğunun sürmesi gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e uyguladığı yaptırımlar dış basında da geniş yer buldu.





"Yaptırımlar bir NATO ülkesi için eş görülmemiş nitelikte"





BBC muhabiri Mark Lowen ABD 'nin iki bakana yaptırımlarını bir NATO ülkesi için "eşi görülmemiş" olarak nitelendirdi. BBC yaptırımların doğrudan ekonomik etkisi olmasa da piyasalar açısından siyasi kriz faktörü olarak yorumlandığını bildirdi.





"Erdoğan’ın çıkış yolu, en nefret ettiği şeyi yapmak"





New York Times’ın haberinde ise eski başkan yardımcısı Joe Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı Julianne Smith 'in şu sözleri dikkat çekiciydi: " ABD -Türkiye ilişkisi krizde ve Erdoğan’ın çıkış yolu, en nefret ettiği şeyi yapmak, yani geri adım atmak." ABD 'nin eski NATO temsilcisi Ivo H. Daalder ise ABD yönetiminin tavrını eleştirdi. Daalder, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini satın alma ve Suriye'deki gerilimi hatırlatarak, "Bir vatandaşımızın tutukluluğunu sonlandırmak mı istiyoruz, bir müttefikimizle ilişkilerimizi geliştirmek mi? Bütünlüklü stratejimiz nedir?" sorusunu sordu.



