Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere Merkez Bankası küresel mali krizden sonra 2. kez faiz artırdı /02 Ağustos 2018 16:42

İngiltere Merkez Bankası küresel mali krizden sonra 2. kez faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası (BOE) 10 yıl önceki küresel mali krizden sonra 2. kez faiz artırdı. Banka oy birliği ile aldığı kararla politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,75'e yükseltti.

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BOE'nin kararıyla politika faizi 2009 yılından beri en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Karar piyasaların beklentileriyle uyumlu.

BOE, 10 yıl sonra ilk kez Kasım 2017'de faizi yüzde 0,25'ten 0,50'ye yükseltmişti.

435 milyar sterlinlik varlık alım programında ise bir değişiklik yapılmadı.

Sterlin değer kazandı

BOE'nin kararının ardından sterlin dolara karşı yüzde 0,1 yükselerek 1,3081 seviyesinden 1,3129'a çıktı.

Sterlin, Euro karşısında da son 12 günün en yüksek seviyesine yükseldi.

İngiltere 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi ise kararın ardından başta yükselse de daha sonra önceki seviyelerine geri döndü.

Bankadan yapılan açıklamada, ufukta İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) belirsizliği varken, faizleri yakın zamanda tekrar yükseltme beklentisi olmadığı da belirtildi.
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