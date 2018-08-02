İngiltere Merkez Bankası küresel mali krizden sonra 2. kez faiz artırdı









BOE'nin kararıyla politika faizi 2009 yılından beri en yüksek seviyesine çıkmış oldu.





Karar piyasaların beklentileriyle uyumlu.





BOE, 10 yıl sonra ilk kez Kasım 2017'de faizi yüzde 0,25'ten 0,50'ye yükseltmişti.





435 milyar sterlinlik varlık alım programında ise bir değişiklik yapılmadı.





Sterlin değer kazandı





