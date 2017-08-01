Yapım firması hacklendi; Game of Thrones’un bütün bölümleri sızabilir

Game of Thrones’un yapımcı şirketi HBO’nun başı siber saldırganlarla derde girdi. HBO’ya ait birkaç dizinin yaklaşan bölümleri ve en az bir senaryo, şirket sistemlerini ihlal eden hackerlar tarafından internete sızdırıldı. Geçtiğimiz dönemde Sony ve Disney siber saldırılarla boğuştu ve çeşitli zararlar görmüştü.





Soruşturma başlatıldı





“HBO yakın zamanda mülkiyet bilgilerinin ele geçirilmesine neden olan bir siber olay yaşadı” şeklinde resmi bir açıklamaya yer verilen olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.





Şirket konuyu aydınlatmak için kolluk kuvvetleri ve siber güvenlik şirketleriyle çalışılmaya başlamış bile. “Veri koruması HBO’nun en büyük önceliğidir ve elimizdeki verileri korumak bizim en önemli sorumluluğumuzdur” açıklamasına yer verilen olayda siber saldırganlar şirketten 1,5 terabyte boyutunda veri aldığını iddia ediyor.





Şu ana kadar Ballers ve Room 104 adlı dizilerin yeni bölümleri hackerlar tarafından internete yüklendi. Game of Thrones’un yayınlanan 3.bölümünden sonra yayınlanması beklenen 4.bölümünün senaryosu olduğu iddia edilen bir bilgiler de daha fazlasının sözü verilerek paylaşılmış durumda.





HBO, hangi içeriğin çalındığına, belirli başlıkların veya erişilen veri miktarının teyit edilmesine ilişkin yorum yapmıyor. Bu sabah, HBO Başkanı ve CEO’su Richard Plepler HBO çalışanlarına e-posta göndererek ihlallerini uyardı.





“Çoğunuz şu ana kadar duymuş olduğunuz gibi, şirkete yönlendirilen ve programlarımızdan bazıları da dahil olmak üzere bazı çalınan mülkiyet bilgileriyle sonuçlanan bir siber olay meydana geldi. Bu nitelikteki bir saldırı açıkça yıkıcı, üzücü ve hepimiz için son derece rahatsız edicidir. Sizi temin ederim ki, üst yönetim ve olağanüstü teknoloji ekibimiz, dış uzmanlarla birlikte ortak çıkarlarımızı korumak için gün boyu çalışıyoruz. Birden fazla departman arasında gösterilen üstün çabalar takdire şayandır. Bu, tam kapsamlı HBO ekip çalışmasının bir ders kitabı örneğidir. Şimdiye kadar karşılaştığımız mücadelelerde olduğu gibi, bu konuda da başarılı bir şekilde ilerleyeceğimizden kesinlikle şüphem yok.”



