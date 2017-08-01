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Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem
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01 Ağustos 2017 01:48
Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Girit Adası'nın güneyinde saat 00.29'da 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yaklaşık 6,6 kilometre derinlikte meydana geldi.
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