Almanya'dan Türkiye'ye karşı Gümrük Birliği atağı

Haber ajansının ulaştığını kaydettiği taslak metinde, Gümrük Birliği'nin güncellemesi çalışmalarının Ankara'ya "yanlış mesaj" göndereceği belirtiliyor.

Metinde ayrıca Avrupa Komisyonu'ndan, "hukukun üstünlüğüne saygı duyması" için Türkiye'ye ekonomik baskı yapması da isteniyor.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı. Almanya ise AB'nin en büyük üyesi.

Alman makamların kaleme aldığı metinde Türkiye'ye verilen katılım öncesi yardımda, demokrasi ve hukukun desteklemesinin hedef alınması talep ediliyor.

Ayrıca ihtiyaç duyulduğu takdirde Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'ye mali yardımı durdurmayı gündemine alması gerektiği belirtiliyor.

Metinde, "Komisyon'dan Türkiye'ye yaptığı katılım öncesi yardımları daha anlamlı yöne kaydırmasını bekliyor" ifadesi kullanılıyor.





Türkiye ile Almanya'nın bir süredir yaşadığı diplomatik gerginlik, Alman vatandaşı insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in Türkiye'de tutuklanmasıyla daha da artmıştı





