Davada adı geçen Denizbank'tan ilk açıklama

Antalya'da başlayan Turizm Kongresi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ateş, "Yaptırımların delinmesiyle ilgili Denizbank'ın ilgisi yok. 2004-2013 arasında Hazine'nin yetkilendirdiği takas bankası olmamız nedeniyle herkesin altın işlemlerini yapmak zorundaydık" dedi.





"3 bin sayfaya yakın iddianamede ve daha sonra juri seçimi sırasında açıklanan listede Denizbank veya Denizbank personelinin adı yoktu" diyen Ateş'in açıklamalarından satır başları şöyle:







*"Rıza Sarraf ifadesinde altın ticaretini nasıl yaptığını anlatıyor. Biz 2004 ile Şubat 2013 arasında Hazine tarafından görevlendirilmiş altın takas bankasıydık. Şubat 2013 sonrası Kuveyt Türk bu görevi üstlendi. Şu anda da o sürdürüyor. Bütün altın işlemleri takas banktan geçer. Takas bankaları altın işi yapan ve altın borsasına kayıtlı bütün üyelerin hesaplarını açmakla mükelleftir. Uygun belgeleri getiren herkesin hesaplarını açmak ve işlemlerini yapmakla mükelleftir. Bizim bir tane yurtdışına döviz işlemimiz yoktur.





*OFAC (ABD Dış Yatırımları Kontrol Ofisi) dediğimiz kurum aslında bu soruşturmayı yapıyor. ABD'nin yaptırımlarını kontrol eden ve daha önce büyük bankalara ceza kesen kurum. Rus Siber Bank'a uygulanan yaptırımların dışında kaldık, Siber Bank'a ait olmamıza rağmen. OFAC ile devamlı teşrik-i mesaimiz var. Paranın yurtdışına geliş-gidişte hiçbir dahli yok. BDDK Başkanı'nın da açıklama yapması lazım.





*Soruşturma, yaptırımların isteyerek ve bilerek delinmesiyle ilgili. Bizim hiçbir işlemimiz yok yaptırımların delinmesine dair. Denizbank'ın olayın içinde olduğuna dair bir algı yaratılması bize zarar verir."