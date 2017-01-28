Yandaş yazardan Faruk Çelik'e 'hayır' iması!

Yandaş yazardan Faruk Çelik'e "hayır" kampanyası iması!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik 2 gün önceki basın toplantısında, sokaktaki çiğ süt satışının yasaklanacağını, bunun yerine vatandaşların artık çiğ süte “ari çiftlik”lerden ve işletmelerden, marketlerden ulaşabileceğini söylemişti.







Türkiye gazetesi yazar yandaş Fuat Uğur, bunun küçük süt üreticisini bitireceğini söyledi. Ancak asıl derdinin süt üreticisi olmadığını ise bir sonraki cümlede itiraf etti. Uğur bakan Çelik'in bu kararı referandum öncesi almasını sert bir dille eleştirdi. Fuat Uğur şöyle dedi:





"Bu karar genel kapsamda iyi gibi görünse de küçük üreticiyi tamamen dışlayan, süt üretimini parası olana bırakan ve tekelleşmeye yol açan bir özelliğe sahip.





Küçük süt üreticilerinin ne düşündüğünü Sayın Çelik acaba işitiyor mu?





Misal bu işten ekmek kazanan binlerce ailenin nasıl perişan olacağını. Sayın Bakan’ın 6 aylık sürede küçük işletmeler için tedbir alınacağını ve onlara önerilerinin olacağını söylemesi ise bu saatten sonra anlamsız.







Adam ölüm döşeğinde öneri mi dinleyecek?





Çiğ süt fiyatı düşecekmiş. Boş hayal.





Yapılması gereken önce küçük işletmelere yeni bir döneme girildiğini anlatmak ve onlara “Ari çiftlik” olabilmeleri için kredi imkânları sunmak ve yol göstermek, ondan sonra böyle bir kararı almak olmalıydı.





Ama bizde işler hep tersinden yapıldığı için bu beni hiç şaşırtmadı."





Yandaş yazar kararının zamanlaması üzerinden Çelik'i referandumda "hayır"a hizmet etmekle suçladı.





"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik gıda enflasyonunun Türkiye ekonomisine verdiği zararı keşke keşfetse ve gıda zincirindeki aracıların maksimize edilmiş aşırı kârlarını optimize edebilse aslında büyük bir iş başaracak. Ama bununla uğraşmak yerine ekmeğini sütten çıkaran üreticileri dımdızlak ortada bırakacak bu projenin kararını pat diye açıkladı.





Zamanlama da müthiş hani, diyecek yok. Tam referandum sürecine girerken.





Ne diyelim bilemiyorum."