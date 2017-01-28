Makara'cı ısrarcı: 'Maka' ve 'ra' kelimelerimi montajlamışlar

Bağış “Kendisini yurt dışına davet ettiğimde hep malum F..'cü gazeteciler, Adem Yavuz Arslan ve Mustafa Ünal ile birlikte olmak istediğini vurgulardı. En yakın arkadaşlarıydı” dedi.





Sözcü'nün haberine göre, Siirt Vakfı tarafından düzenlenen programda konuşan Bağış, milyonlarca kişinin dinlediği, Metehan Demir'in kabul ettiği konuşmanın “Kumpas olduğunu” öne sürdü. ‘'O iftiraları atanların hepsi şimdi ya hapiste ya da firarda. Bant kurgulanmış'' diyen Bağış şunları söyledi:





“17 Aralık'ta yolsuzluk adı altında bize atılan iftiraların temelinin boş olduğunu gördüklerinde bir ses montajıyla bizim imanımızı sorgulatmaya kalktılar. Benim ağzıma yerleştirilen o kelimelerin, maka ve ra hecelerinin frekansları bile farklıdır. Montaj raporları alındı.”





"iki gazetecinin ismini verirdi"





“Çok enteresandır, bahsi geçen gazetecinin bu kumpasın içinde olup olmadığını ben bilmiyorum ama kendisiyle geçmişten olan muhabbetimden biliyorum. Yurt dışına davet ettiğimde malum F..'cü gazetecilerin de ismini vererek onları da davet etmemi talep ederdi. En yakın arkadaşlarıydı. Seyahatlerde de Adem Yavuz Aslan (eski Bugün yazarı) ve Mustafa Ünal (eski Zaman yazarı) ile birlikte olmak istediğini hep vurgulardı.”





"16 Aralık günü görevden alındı"





“O ses kaydının çıkmasından sonra ‘Adım böyle bir şeyle anıldığı için özür diliyorum' diye bir açıklama yaptı. Bu F...'cüler ‘O özür dilediğine göre kabul etti, Egemen Bey kabul etmiyor' dediler. Ben dava açtım.





Bu ses kaydı 18 Mart 2014 tarihinde internete konuldu. Yani 30 Mart seçimlerine 12 gün kala ama çok enteresan o ismi geçen gazetecinin Hürriyet Gazetesi'nin Ankara Temsilciliği görevinden alındığı tarih, 16 Aralık 2013. Yani 17 Aralık darbe girişiminden bir gün önce alınıyor. Ondan üç ay sonra ses kaydı internete konuyor. Demek ki onu görevden alanlar ertesi gün bir darbe kalkışması olacağını biliyorlar ve bu isimle ilgili de darbecilerin bir malzeme piyasaya süreceğini önceden biliyorlardı.”