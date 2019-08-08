Yandaş uzmandan Avrupa devletlerini dolandırma tüyoları

SAMANYOLUHABER- Sosyal güvenlik uzmanı olduğunu söyleyen ve özellikle kendisine havuz medyasında bolca yer bulan Erhan Nacar, Hollanda hükümetinin Türkiye'de taşınmazları bulunan kişilerin sosyal yardım almasını engellemek amacıyla yasa değişikliğine gittiğini hatırlatarak uyarılarda bulundu.





Nacar, "Türkiye'deki varlıklarınızı gizleyin." dedi.





Nacar, Türk medyasında yer alan haberde anlatılanlara göre Avrupa devletlerini kandırmak için ilginç çözümler öneriyor.





Kendisini sosyal güvenlik uzmanı olarak adlandıran Erhan Nacar





DÜRÜSTLÜKTEN ÖDÜN VERMİYOR(!) AMA AVRUPALILARIN NASIL DOLANDIRILACAĞINI ANLATIYOR





Kendine ait internet sitesinde özgeçmişine ''Dürüstlükten ve doğruluktan asla ödün vermeyen'' ibarelerini yazan Nacar kanunsuz şekilde devlet yardımı alan Avrupalı Türklere mallarını nasıl gizleyeceklerini detaylı olarak anlattı.





Nacar, Hollanda hükümetinin Türkiye'de daire, yazlık ve diğer taşınmazları bulunan kişilerin sosyal yardım almasını engellemek amacıyla yasa değişikliğine gittiğini hatırlatarak gurbetçileri Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında varlıklarını gizlemeleri tavsiyesinde bulunarak “Bir gün Türkiye’ye döndüğünüzde evsiz kalabilirsiniz” dedi.





'GURBETÇİLER TÜRKİYE’DEKİ VARLIKLARINI GİZLESİN'







Türkiye’nin 146 ülke ile ‘otomatik bilgi paylaşımı’ anlaşması imzaladığını söyleyen Nacar, “ Bu kapsamda, Hollanda hükümeti, Türkiye’de mal varlığı olup bildirmeyerek yardım alan gurbetçi Türklerin mal varlıklarına haciz koyabiliyor. Bu uygulamada Hollanda kobaydır ve sistem tutmuştur. Almanya, Fransa, Avusturya gibi ülkelerden de yardım alan Türkler etkilenecektir.'' dedi. Nacar, kişisel verileri koruma kanunu kapsamında bu tür yardımları illegal olarak alan Avrupa’lı Türklerin bu haklarını kullanmalarını isteyerek AKP'nin Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nu bu sebeple getirdiğini hatırlattı





'TÜRKİYE’YE DÖNDÜĞÜNÜZDE EVSİZ KALABİLİRSİNİZ'





Başvurudan sonra 28 gün içerisinde varlıkların gizlendiğini söyleyen Nacar, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) çalışmalarımız sonucunda bir form hazırlandı. Gurbetçilerimiz bize müracaat ettiğinde 28 gün içerisinde hem tapudaki mal varlıkları hem de SGK’dan almış oldukları emekli maaşları gizlenebiliyor. Bu bilgiler, gizleyen kişiden başka kimseye verilmiyor. O yüzden Avrupalı Türkler varlıklarını Türkiye’de gizlesinler. Hollanda’da yaşıyorsunuz bir gün çıkıp Türkiye’ye tatile geldiniz. Baktınız eviniz artık sizin değil. Hollanda hükümeti eve tedbir koydurmuş ve sattırmış. Böylelikle evsiz kalabilirsiniz lütfen varlıklarınızı gizleyin” açıklamasında bulundu.





18 YAŞINA GİREN ÇOCUĞUNUZA SİGORTA YAPIN



Nacar Avrupa ülkelerini kandırma tavsiyelerine ise şu şekilde devam etti:





“Ayrıca 18 yaşını doldurup Avrupa’da yaşayan gençler var. Her zaman söylüyorum erken sigortalı olun. 18 yaşına giren çocuklarınızı sigortalı yaparsanız emeklilikleri de erken olur. 18 yaşında şimdiden sigortalı olan gençler 62-63 yaşında emekli olabilir”





AVRUPA'DA OFİS DE AÇMIŞ





Nacar'ın bu arada dolandırma yollarını anlattığı Avrupa'da ofis işlettiği görülüyor. Kişisel sitesinde yer alan bilgilere göre Nacar'ın Almanya Hannover ve Stuttgart'ta ofis açtığı, yurtdışı iletişim adresi olarak da Hollanda, Almanya ve Fransa telefonları verdiği görülüyor.