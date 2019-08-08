Şam'dan ABD ve Türkiye arasındaki güvenli bölge anlaşmasına tepki

Şam rejimi Türkiye-ABD anlaşmasını Suriye’nin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne “küstahça bir saldırı” olarak niteledi ve bu gelişmenin bölgedeki gerilimi tehlikeli şekilde tırmandıracağı uyarısında bulundu.





Devlet haber ajansı SANA’ya konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi “Tehlikeli bir gerilimi temsil eden Suriye’ye karşı Amerikan-Türk ortaklığı bölgenin istikrar ve barışına karşı bir tehdittir.” Yorumunda bulundu.





Ankara ve Washington Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan "güvenli bölge”nin idaresi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi'nin en kısa zamanda kurulması konusunda Çarşamba günü mutabık kaldıklarını açıklamıştı.







