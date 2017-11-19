Yandaş Medya'nın Paranoyası azdı...

Milyonlarca insanın izlediği ‘Designated Survivor’ dizisinde senaryo icabı ABD Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Oval Ofis’te restleşiyor. Diziyi haber yapan yandaş medya, ‘Türkiye’ye ve Tayyip Erdoğan’a NATO mesajı veriliyor’ diye yazdı. Oval Ofis’te ihanet sahneleri başlığı ile verilen haberde, Fethullah Güven’in aklandığı iddia edildi.





Akşam gazetesinin internet sitesine yansıyan haberde aynen şu cümlelerle dizi haberleştirildi: “ABD menşei dijital yayın platformu Netflix’in yayıncısı olduğu ve dünyada milyonlarca insanın izlediği ‘Designated Survivor’ dizisi büyük bir skandala imza attı! Dizide ABD Başkanı, Oval Ofis’te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı karakterize eden “Fatih Turan” isimli şahsı NATO üslerinin ABD tarafından kullanılacağını söyleyerek tehdit etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Gülen’i temsil eden “Nuri Şahin”in Türkiye’ye iadesini aksi taktirde Türkiye’nin NATO’dan çıkacağı, ABD ile müttefiklik ilişkisinin bitirileceği ve NATO üstlerinin ABD için kapatılarak Rusya’ya verileceğini söyledi. ABD Başkanı “Ülkende iç karışıklık çıkarırım” diyerek tehdit etti. ABD Başkanı, Gülen’i Oval Ofis’e çağırdı, koluna girerek “Yaptıklarına hayranım ve burada güvendesin. Bir gün ülkene döneceğine inanıyorum” dedi.”









