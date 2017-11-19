Flaş! AB ile kritik toplantı iptal

Türkiye’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından temsil edilmesinin öngörüldüğü toplantı 20 Kasım’da Brüksel’de yapılacaktı. Erteleme için resmi gerekçe olarak TBMM Başkanlık seçimleri gösterildi.







FORMATTA SIKINTI





Brüksel kulislerinde ertelemenin ‘format’ kaynaklı bazı sıkıntılardan kaynaklandığı konuşuluyor. Üst düzeyli diyalog toplantılarında Türkiye konuyla ilgili bakan tarafından, AB kanadı ise AB Komisyonu’nun ilgili üyesi tarafından temsil ediliyor. Bu toplantının da Bakan Albayrak ve AB Komisyonu’nun Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic’in katılımıyla yapılması öngörülüyordu. AB kaynakları, Türkiye’nin bu ‘geleneksel format’ dışında bir formatı tercih etmesinin toplantının ertelenmesinde etkili olduğunun altını çizdi. Hürriyet’in görüşüne başvurduğu Sefcovic’in sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, “Konfirme edebileceğim toplantının ertelendiğidir” dedi.





YENİ TARİH YOK





Toplantı için henüz yeni bir tarih belirlenmedi. Dosyaya hakim bir AB yetkilisi, şu aşamada, 27 Kasım’da yapılması öngörülen üst düzeyli ulaştırma diyaloğu ve 7-8 Aralık için öngörülen üst düzeyli ekonomik diyalog toplantılarına ilişkin bir sorun bulunmadığını söyledi. Her iki toplantı da bakanlar düzeyinde yapılacak.