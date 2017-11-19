Dijital dünya çocukları mutsuz ediyor...

Okan üniversitesi'den Uzman Klinik Psikolog Emel Güler, yapılan bir araştırmaya dikkat çekerek, dikkatin çocuğun üzerinde ve farkındalığın olduğu sürenin düşünülenden çok daha kısa olduğunu, bu durumun çocukların mutsuzluğuna yol açtığını söyledi.

Günümüz koşullarında, modern yaşamın getirdiği olanaklar ve çalışma hayatıyla birlikte ebeveynlik farklı yönlere doğru eviriliyor. Okan üniversitesi Hastanesi Uzm. Klinik Psikolog Emel Güler, teknolojinin hayatın her alanında var olmasıyla birlikte, babaların gün içerisinde çocuklarıyla elli saniye, annelerin ise en fazla beş dakika birebir zaman geçirmekte olduğunu, bu sürenin çocukları mutlu etmek için yeterli olmadığını belirtiyor.





Günümüzde yetişkinleri dahi esir alan teknolojinin çocukların psikolojisi üstünde de çok ciddi etkileri bulunuyor. Bunun sonucunda ortaya çıkan olumsuzlukların üzerinde durulması gerektiğini söyleyen Güler, “Hasta bir çocuğun ihmal edilmeden doktora başvurulmasının önemli olduğu gibi; psikolojik ve sosyal gelişimi için de benzer yaklaşıma sahip olunması gerekiyor” dedi.





Aynı Ortamı Paylaşıyor Olmak Birlikte Vakit Geçirildiği Anlamına Gelmiyor





Tüm yönüyle dengeli ve uyumlu bir çocuk yetiştirmek için sadece biyolojik ihtiyaçların karşılanması yerine psikolojik ve sosyal yönünün gelişimine yönelik etkileşimler oldukça önem kazanıyor. Çocukların psikolojik ve sosyal yönünün gelişimi de ailesine ve çevresine bağlı olarak değişiyor. Psikolojik ve sosyal yönünün kuvvetlenmesi de, çocukla kurulan ilişki ve ilişkinin niteliğine bağlı.









Uzm. Klinik Psikolog Emel Güler’e göre, birlikte geçirilen zamana yapılan vurgu son dönemde sıkça karşımıza çıkıyor. Güler bu durumun önemini şöyle açıklıyor: “Her ne kadar birlikte uzun zaman geçirildiği düşünülse de etkileşimin ve dikkatin tamamen çocuğun üzerinde olduğu süre, düşünülenden çok daha kısa. Aynı ortamda bulunuyor olmak aynı ortamı paylaşıyor olmak birlikte vakit geçirildiği anlamına gelmez. Zamanın sadece süresi değil, niteliği de önemli.’’





Çocuklara Verilmesi Gereken Mesaj: Seni Önemsiyorum





Çocukla geçirilen süre zarfı boyunca, çocuklara verilen mesaj da oldukça önem taşıyor. Uzm. Klinik Psikolog Emel Güler, çocuklarla birlikte geçirilen süre içerisinde çocuklara, ‘senin için buradayım’, ‘seni dinliyorum’, ‘seni anlıyorum’, ‘seni önemsiyorum’ mesajlarının verilmesi gerektiğini belirtiyor.









Ayrıca, ailelerin çocukla paylaştığı süre kısa olsa bile etkileşimin ve farkındalığın olması, çocukla olan birlikteliği anlamlı kılmak için önemli. Çok pahalı ve karmaşık oyuncaklar yerine birlikte zaman geçirmek çocukluk anılarında daha fazla yer alıyor.









“MUTLU ETMEK İÇİN ONU DİNLEYİN”









Güler, son olarak ailelere şu tavsiyelerde bulundu:





Çocuğumuzla duygu paylaşımında bulunun, mutluluğunuzu onunla paylaşın.





Çocuğunuzla konuşurken göz teması kurarak O’nu dinleyin.





Dikkatiniz farklı bir yerde olmadan tamamen çocuğun ne söylediğine odaklanın.





Çocuğun güçlü yönlerini takdir edin.





Yemeğe ailece birlikte oturun.





Başkalarının hislerine önem vermeyi öğretin.





Çocuğun duygularını ifade etmelerine imkân sağlayın.





Çocuğunuza sevginizi gösterin.





Başka çocuklarla arkadaşlık kurmalarına olanak sağlayın.





Ekrana bakma süresini azaltın.