Yandaş medyadan Ekrem İmamoğlu'na sansür!

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası Yüksek Seçim Kurulu'nun tartışmalı kararıyla alınmış, İstanbul seçimlerinin 23 Haziran'da tekrarlanmasına karar verilmişti.







CHP'DEN TEPKİ





CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, Millet İttifakı’nın 23 Haziran’daki İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun yol haritasını paylaştığı toplantıyı yayınlamayan televizyon kanallarına tepki gösterdi.





Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koç, “NTV, HABERTÜRK, CNNTÜRK yine suspus olmuş durumda. Ekrem İmamoğlu 23 Haziran kampanyasını açıklıyor. Güya haber kanalları, başka modlarda” ifadelerini kullandı.





Koç, daha sonra da gelen bir yorum üzerine, “Bir devir dünyada değişiyor. Türkiye’de yandaşların sayesinde daha da çabuk değişiyor” diye ekledi.