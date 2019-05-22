CHP'li Başkan ateş püskürdü

Kırşehir Belediyesi Meclisi son oturumu, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu başkanlığında toplandı. Daha önceki toplantılarda belediye yapılan yüksek harcalamaları ve yolsuzlukları tek tek açıklayacağını dile getiren Başkan Ekicioğlu, bu toplantıda da seçim öncesinde Mart ayında fazladan harcanan 7-8 milyon liranın araştırılmasını istedi. Paranın nerede ve nasl harcandığını herkesin bilmesi gerektiğini söyleyen başkana AKP’li üyeler itiraz etti.







“ŞOV YAPIYORSUN” DİYEN AKP’LİYİ BELGELERLE SUSTURDU





Başkan Ekicioğlu’nun Mart ayında harcanan fazla paranın akibetinin araştırılması için komisyon kurulması talebini önce kabul etmeyen AKP’li üyeler daha sonra teklife itirazda bulundu.













AKP'li meclis üyelerinin “önce dosyaları görelim” sözlerine Başkan Ekicioğlu, “Bir belediye başkanı olarak bu artışın gerekçelerini araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Siz dosyaları görün diye yolunuzu açıyoruz. O yüzden komisyon kuralım hepimiz görelim. Dosyaları görmeniz için size yol açıyorum” dedi.





AKP’li üyeler kendi aralarında görüşme yapacaklarını belirterek toplantıya ara verilmesini talep etti. Bu sırada bir üye başkana “Şov yapıyosun” diye tepki gösterince Ekicioğlu, elindeki belgeleri vererek “Şunu okuyun da bir utanın. Hırsızlığınızı, yolsuzluğunuzu her yerde açıklayacağım , adım adım açıklayacağım, adım adım yolsuzluklarınızı yüzünüze vuracağım” diye cevap verdi.













KOMİSYONDA CUMHUR İTTİFAKI ÇOĞUNLUKTA





Aranın ardından komisyon kurulma teklifi AKP’lilerin oylarıyla kabul edidi. Ancak fazla harcamaları araştırmak üzere kurulan komisyonda 2 AKP, 1 CHP, 1 MHP ve 1 İYİ Partili üyenin bulunması dikkat çekti.



