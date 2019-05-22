Samanyolu Haber /Gündem / Kendini yakan Eyüp Dal’ın eşi konuştu /22 Mayıs 2019 19:52

Kendini yakan Eyüp Dal’ın eşi konuştu

Gaziantep’te işsizlik sebebiyle bunalıma girip kendini yakan Eyüp Dal’ın eşi devlete ve siyasilere isyan etti. Bir video çekerek sosyal medyada paylaşan acılı eş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na hakkını helal etmediğini söyledi. “Bütün nefesimin sonuna kadar bedduacıyım.” dedi.

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Geçen hafta Şahinbey Belediyesi’ne iş başvurusu yapan Eyüp Dal, olumsuz cevap alınca belediye önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmıştı. Hastaneye kaldırılan Dal, önceki gün hayatını kaybetmişti.

Eyüp Dal’ın eşi sosyal medyada yayınlanan videoda isyanını şöyle dile getiriyor: “Ben Eyüp Dal’ın eşiyim Eşim daha gençti, 32 yaşındaydı. Bu devletin peşini bırakmayacağım. Bu devletin yüzünden eşim toprağın altına girdi.



Bedduacıyım bu devlete

Erdoğan’a sesleniyorum Fatma Şahin’e sesleniyorum, (Mehmet) Tahmazoğlu’na sesleniyorum. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum, Bedduacıyım bu devlete. Kendi insanlarını dışlıyor, Suriyelilere sahip çıkıyor, çıkmasın.

Benim eşim 6 senedir işsiz. Gitti sağda solda inşaatçılık yaptı, alnının teriyle çalıştı, kimseden ekmek istemedi. Bir iş istedi, o kadar. Benim eşim devlet yüzünden o toprağın altında yatıyor. Hiç kimseyi affetiyorum, bütün nefesimin sonuna kadar bedduacıyım.”
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