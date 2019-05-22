Kendini yakan Eyüp Dal’ın eşi konuştu

Geçen hafta Şahinbey Belediyesi’ne iş başvurusu yapan Eyüp Dal, olumsuz cevap alınca belediye önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmıştı. Hastaneye kaldırılan Dal, önceki gün hayatını kaybetmişti.







Eyüp Dal’ın eşi sosyal medyada yayınlanan videoda isyanını şöyle dile getiriyor: “Ben Eyüp Dal’ın eşiyim Eşim daha gençti, 32 yaşındaydı. Bu devletin peşini bırakmayacağım. Bu devletin yüzünden eşim toprağın altına girdi.













Bedduacıyım bu devlete





Erdoğan’a sesleniyorum Fatma Şahin’e sesleniyorum, (Mehmet) Tahmazoğlu’na sesleniyorum. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum, Bedduacıyım bu devlete. Kendi insanlarını dışlıyor, Suriyelilere sahip çıkıyor, çıkmasın.





Benim eşim 6 senedir işsiz. Gitti sağda solda inşaatçılık yaptı, alnının teriyle çalıştı, kimseden ekmek istemedi. Bir iş istedi, o kadar. Benim eşim devlet yüzünden o toprağın altında yatıyor. Hiç kimseyi affetiyorum, bütün nefesimin sonuna kadar bedduacıyım.”