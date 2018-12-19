Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş kalem: Davutoğlu ve Gül'den 17 Aralık'ın hesabı sorulsun /19 Aralık 2018 16:52

Yandaş kalem: Davutoğlu ve Gül'den 17 Aralık'ın hesabı sorulsun

Havuz medyası yazarı Melih Altınok, 17-25 Aralık operasyonlarının siyasi ayağının üzerine gidilmesini isterken, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nu işaret etti.

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AKP yandaşı Sabah yazarı Melih Altınok, 17-25 Aralık operasyonlarına destek verdiği gerekçesiyle  Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nu hedef aldı, "Adalet yerini tam olarak bulacak?" diye sordu.

Bu isimlerin o dönemde cemaatin üstüne gitmediklerini savunan yazar şu ifadeleri kullandı:

''... Cevap yolsuzluk susturucusu takılmış hukuksuz yargı silahı patladıktan sonra, yankısı işitilirken Meclis'te yapılan bir oylamanın ayrıntılarında gizli.
Hani şu kimi AKP'lilerin kumpasa ortak olduğu... 17-25 Aralık'ı siyaseten kabul ettiği... F...'nün kellesini istediği kimi bakanlarının Yüce Divan'a gitmesi yönünde oy kullandığı oturumdan söz ediyorum.
Evet, evet F...'ye sarılacak kadar iktidar hırsına kapılmış bu vekillerin başını çeken dönemin Başbakanının oylama günü ABD'ye uçtuğu... Ve yine dönemin Cumhurbaşkanının, hedefteki isimlere "N'olacak canım gidin ifade veriverin" diye nasihat ederek F... savcılarını işaret ettiği günlerden.
Aynı soruları bir avuç demokrat meslektaşımla birlikte 17-25 Aralık sürecinde sormuştum. Sormaya da devam edeceğim.
Evet, çoğu siyaseten tasfiye edildi ama ne zaman adalet yerini tam olarak bulacak?
Yoksa hâlâ dokunan yanıyor mu?''
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