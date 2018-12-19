Samanyolu Haber /Dünya / 'ABD Suriye'den çekilmeyi düşünüyor' /19 Aralık 2018 16:43

'ABD Suriye'den çekilmeyi düşünüyor'

Reuters ajansı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminin Suriye'deki askerlerinin tamamını geri çekmeyi planladığı iddiasını duyurdu.

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Reuters iddiasını ABD ordu kaynaklarına dayandırdı. ABD'li bir yetkilinin, "ABD, Suriye'den tüm askerlerini çekmeyi değerlendiriyor" dediği öğrenildi.

ABD'nin Suriye'de 2 bin civarında askeri olduğu belirtiliyor.

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