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'ABD Suriye'den çekilmeyi düşünüyor'
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'ABD Suriye'den çekilmeyi düşünüyor'
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19 Aralık 2018 16:43
'ABD Suriye'den çekilmeyi düşünüyor'
Reuters ajansı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminin Suriye'deki askerlerinin tamamını geri çekmeyi planladığı iddiasını duyurdu.
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Reuters iddiasını ABD ordu kaynaklarına dayandırdı. ABD'li bir yetkilinin, "ABD, Suriye'den tüm askerlerini çekmeyi değerlendiriyor" dediği öğrenildi.
ABD'nin Suriye'de 2 bin civarında askeri olduğu belirtiliyor.
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