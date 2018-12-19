Samanyolu Haber /Gündem / Cerrahpaşa'yı kriz vurdu: Ameliyatların çoğu durdu /19 Aralık 2018 16:57

Cerrahpaşa'yı kriz vurdu: Ameliyatların çoğu durdu

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tıbbi malzemeler temin edilemediği için ameliyatların bir çoğunun durdurulduğu açıklandı.

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İstanbul Tabip Odası, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tıbbi malzemeler temin edilemediği için ameliyatların bir çoğunun durdurulduğu açıkladı.

Kur artışına ve ekonomideki dalgalanmalara bağlı olarak ilaç ve medikal malzeme sıkıntısı yaşanan üniversite ve devlet hastanelerinde kalp-damar, beyin cerrahisi gibi pahalı malzeme gerektiren ameliyatların aciliyet dışında yapılmaması yönündeki talimatlar bazı devlet hastanelere iletilmişti.

İstanbul Tabip Odası’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada  “Kriz, Cerrahpaşa'yı vurdu, Tıbbi malzemeler temin edilemediği için ameliyatların birçoğu durdu. Tetkikler, başka kurumlara gönderiliyor. İktidara sesleniyoruz: Cerrahpaşa'yı çökerterek Sağlık Bakanlığı'na bağlama planlarınızdan vazgeçin! Cerrahpaşa'ya acil mali destek sağlansın” denildi.

'AMELİYAT MALZEMELERİNİ HASTALAR ALIYOR'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. Osman Öztürk, “Ödenekler yok, tıbbi malzemeler alınamıyor. Ameliyatları erteleyin, pahalı ameliyatları yapmayın diye genelgeler dolaşıyor. Dün itibariyle Cerraphapa Tıp Fakültesi'nde ameliyatlar durdu. İhaleler açılamıyor, firmalara ödeme yapılamıyor ve malzemeler hastalara aldırılıyor. Bu durumun tepki çekmesi üzerine dün ameliyatlar durduruldu, büyük çoğunluğu yapılamıyor” dedi.
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