Yandaş Gazeteciden şok iddia: Başbakan ile İçişleri Bakanı kavga etti...

Hükümete yakın Akit TV’de program yapan gazeteci Ali Tarakçı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlunun aracının polisler tarafından durdurulup arandığını iddia etti. Tarakçı, Gazetem İstanbul’da yayımlanan köşesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlunun aracının polisler tarafından arandığını ileri sürdü ve olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürü’nün Bakan Soylu’nun telefonlarına çıkmadığını söyledi.





Tarakçı’nın konuyla ilgili yazdıkları şöyle: “Birkaç gün önce, İstanbul’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu yanında korumaları olduğu halde, yunuslar tarafından durdurulur. Ve tam yarım saat arabası aranır. Bakan Soylu devreye girmesine rağmen arama devam eder. İstanbul Emniyet Müdürü, Bakan Soylu’nun telefonlarına çıkmaz. Ve bu aramanın kokuları yakında ortaya çıkar. Bekleyin, 2017 yılının sonuna kadar çok şeye şahitlik edeceğiz.”





Binali Yıldırım ile Süleyman Soylu kavgasının neticesi mi?





Diğer yandan Abdullah Gül’ün bir dönem danışmanlığını yapan Ahmet Takan bugün Yeniçağ Gazetesi’ndeki köşesinde Soylu ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki kavgaya dikkat çekmişti: “Kadir Topbaş’ın istifasının ardından yerel seçimlerde yerine Binali Yıldırım’ın aday olacağı konuşuluyordu. Hatta bir canlı yayında bu iddia sorulunca Yıldırım, rahatsızlığını dile getirircesine “burada bir işimiz var” diye yanıt vermişti. İktidar kulislerinde Binali Yıldırım ile Süleyman Soylu arasındaki çekişme konuları hiç gündemden düşmüyor. Başbakana yakın kaynaklar diyor ki, “Yıldırım’ın İstanbul Belediye Başkanlığına aday olmak istediği ile ilgili söylentileri kulislere Süleyman Soylu sızdırdı. Binali bey bundan çok rahatsız oldu. Soylu, bunları, herkesi ekarte edip reisin yanında tek adam olarak kalmak için yapıyor…” ifadelerini kullanmıştı.