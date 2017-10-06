Gökçek’in müzesinden Meclis’in haberi yok!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı yaklaşık 2 saatlik görüşmenin yankıları sürüyor. O görüşme, ilk dakikalarında “Gökçek’in istifa etmesi ve ikna çalışması” olduğu şeklinde değerlendirildi. Ancak Gökçek, yaptığı açıklamada “Külliye’nin karşısına yapılacak müze projesini sundum” diye tweet attı.







MECLİS KARARI YOK!





Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yakınında bulunan alanda kurulması gündeme getirilen müze projesinin ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden geçmediği gibi konunun Meclis’te hiç gündeme bile gelmediği anlaşıldı.

Sözcü’nün haberine göre, bazı meclis üyeleri “Gökçek bunu nereden çıkardı anlamadık. Böyle bir proje varsa, bizden geçmesi ve haberdar olmamız gerekirdi. İlk defa duyduk ve şaşırdık. Açıkcası Gökçek’in bu açıklamasını da inandırıcı bulmadık” dediler. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, CHP Grup Başkanı Doğan Yılmazkaya da böyle bir müze projesinin belediye meclisinin gündemine hiç gelmediğini, pazartesi günü yeni çalışma dönemine başlayacak olan belediye meclisinde de ilk sorularının müze ile ilgili olacağını belirtti.





MİMARLAR ODASININ DA HABERİ YOK





Belediye’nin imarla ilgili çarpıklıklarını her fırsatta dile getiren Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise Gökçek’in müze projesi ile ilgili şunları söyledi “Nereye müze yapıyormuş? Saray’ın tam karşısında devlet mezarlığı var. 15 Temmuz Anıtı yapıldı ama müze diye bir proje bildiğimiz kadarıyla bir yerden geçmiş değil. Bu konudaki plan değişikliği yapılmadı. Belediye meclisinde de böyle bir değişiklik gündeme bile gelmedi. Gökçek müze planı ile subliminal bir mesaj mı vermek istiyor?” diye konuştu.