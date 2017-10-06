HSK'dan mükerrer kıyım! İşte skandalın ayrıntıları

HSK daha önce ihraç ettiği savcıları bir daha ihraç etti!





Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) dün 39 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. Fişleme belgelerine göre hareket eden HSK, meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların içinde ikinci kez ihraç edilenlerin bulunması dikkat çekti.





Konuyu twitter hesabında gündeme getiren Yargıçlar Sendikası Üyesi Nuh Hüseyin Köse, “HSK tarafından bugün meslekten ihraç edilen 39 hakim ve savcı içinde, ikinci kez ihraç edilenler de var. Mükerrer hakim savcı ihraçları, itirafçı beyanları doğrultusunda ihraçların sürebileceğini gösteriyor.” dedi.





Hakimler ve Savcılar Kurulu, (HSK) verilen kararlar birlikte 15 Temmuz’dan bu zamana kadar meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı toplam 4 bin 560 oldu.