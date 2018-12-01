Samanyolu Haber /Gündem / 'Yalova'daki uyarıcı bir depremdi' /01 Aralık 2018 14:17

'Yalova'daki uyarıcı bir depremdi'

Uzmanlar Yalova'daki depremi uyarıcı olarak niteledi, önlem çağrısında bulundu.

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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde dün sabah saat 05.36’da 4,1 büyüklüğünde ve yerin 14 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Bursa ve Tekirdağ gibi illerden de hissedilirken, büyük paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybının bulunmadığı belirtildi.

Depremin ardından, 1,5 ile 2,9 arasında 5 artçı sarsıntı daha hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 7 kilometre olarak kaydetti.

İSTANBUL'U İLGİLENDİRMİYOR

Depremin İstanbul’da Kartal, Tuzla ve Ataköy gibi ilçelerde yoğun hissedildiğini kaydeden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Kentin kayalık yerlerinde hissedilmedi. Çünkü bu depremin İstanbulla ilgisi yok. Bu deprem aslında uyarıcı oldu. Armutlu burnuyla İmralı Adası, Gemlik Körfezi’nin girişinde bir deprem bekleniyor. Bu bölgede 6.3-6.4’lük bir deprem olacak. Meydana gelen deprem Bursa, Balıkesir ve Yalova’yı etkiler” diye konuştu.

ÇOK MİKTARDA DİRİ FAY VAR  

Kandilli Rasathanesi de depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nda yer alan Yalova’da çok miktarda diri fay parçası bulunduğunun vurgulandığı açıklamada, “Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş olması depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır” denildi.
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