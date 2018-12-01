SGK pahalı diye bir çok ilacı listeye almıyor

Kanserin ilerlemesini bloke eden çok sayıda ilaç, Türkiye'de Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) onayına takıldı. Onay bekleyen ilaç sayısı 20'yi bulurken bu ilaçlardan Nobel ödüllü Opdivo ve Keytruda'nın geri ödeme kapsamına alınmasını bekleyen 10 bin akciğer kanseri hastası var. Hastaların bu ilaçlara 21 günde bir ödediği rakam 20 bin lirayı geçiyor.

DW Türkçe bu hastaların mağduriyetini haber yaptı

İlacı yardımla alıyor





Bu hastalardan biri 36 yaşındaki Güner Öksüz. Öksüz, akciğer kanser olduğunu Ağustos 2017'de öğrenmiş. Henüz 36 yaşında. Üç yaşında bir oğlu var. Keytruda'nın ardından Opdivo'yu kullanmaya başlamış. Öncesinde ise dört kez kemoterapi almış.





39 yaşındaki eşi Antika Öksüz, doktorların ilacı reçeteye çok pahalı olduğunu belirterek yazdığını anlatıyor. Ancak ilaç işe yaradığı için almaya devam etmişler. Öksüz "Üç bin lira maaşla beş kişilik nüfusa bakıyorum. Eşim işsiz. İlacı ise yardımlarla alabiliyoruz" diyor. Kemoterapi aldığı dönemde Güner Öksüz'ün bağışıklık sisteminin zayıfladığını, beyin kanaması tehlikesi yaşadığını anlatıyor. Güner Öksüz ayrıca iki kez stresten felç geçirmiş.





Şimdiye dek 6 kür Keytruda, 16 kür de Opdivo satın almışlar. Keytruda'nın fiyatı şu anda 23,784, Opdivo'nunki 22,080 TL. Bugüne dek ilaçlar için 438 bin lira ödemişler. Opdivo için her ay bir de uygulama parası ödüyorlar: 1,500 lira. Fiyatı kur artınca 200 lira birden artmış.



