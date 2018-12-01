Sette ayağı kırılan oyuncu Cem Özer: Sinan Çetin tedavi masraflarımı karşılamadı, kimseye sigorta yapmıyor

Özer, Çetin’in tedavi masraflarını karşılamadığını belirterek, ayağının kırıldığı gün yaşananları şöyle anlattı: “Hayır. Sigorta da yapmadı. Sette kimse sigortalı değildi. Üstüne kırık ayakla bir gün set bozulmasın diye ısrarla devam ettim. Afyon’da ayağımı geçici alçıya aldılar. Ertesi güne set organize edilmişti. ‘Aman iptal olmasın iş. Çekelim sahneyi, ondan sonra İstanbul’a giderim’ dedim. Ve sonuç bu oldu…”





Tüm masraflarını cebinden karşıladığını dile getiren oyuncu, yönetmen Çetin için, “Mağdur olduğunu söylüyor. ‘Filmim yarım kaldı’ diyor. Bir tuhaf işte. Ben daha mağdurum” ifadelerini kullandı.