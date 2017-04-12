Yalçın: ‘Evet’ yatırımından yüksek kâr elde edeceğiz

‘Evet’ yatırımından yüksek kâr elde edeceğiz





MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP’yi eleştirenlere yanıt verirken, “MHP'nin 'Evet' yatırımından elde edeceği yüksek kâra göz dikmişlerdir” ifadesini kullandı.





MHP’nin başkanlık sistemini ülke gündemine getirmesinin ardından kulislerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Başkan Yardımcısı” olarak görev yapacağı konuşulmuştu. MHP’den siyasi pazarlık olmadığı yönünde açıklamalar gelirken MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın sözleri dikkat çekti.





MHP’nin yayın organı Ortadoğu gazetesinin bugünkü manşetine taşınan açıklamasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Birtakım çıkarcılar, kripto F...'ler ve kamuoyu araştırma şirketi üzerinden algı yönetimi hizmeti verenler, MHP'nin 'Evet' yatırımından elde edeceği yüksek kâra göz dikmişlerdir" dedi.





“MHP'NİN ELDE EDECEĞİ KÂRI EN AZA İNDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR”





MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, referandum süreci sona doğru yaklaşırken, siyaset borsasında bütün oyunların MHP üzerinden kurulduğunu, bütün hesapların MHP üzerinden yapıldığını söyledi. Yalçın, "16 Nisan'da ortaya çıkacak muhtemel bir olumsuz sonucu şimdiden MHP'ye fatura etmek isteyenlerle MHP'nin elde edeceği kârı en aza indirmeye ve beklenti satın almaya çalışan politika 'broker'ları piyasada iş başındadır" diye konuştu.





Yalçın, şunları söyledi: “Söz konusu çıkar çevreleri; MHP hakkında öteden beri yenemedikleri, engel olamadıkları ön yargılarını şüphe uyandırıcı söylemlerle kamuoyuna yansıtmakta, referandum için ‘Evet’ kampanyasının MHP ile birlikte yapılmasını AKP açısından handikap olarak göstermeye çalışmaktadır.”



















