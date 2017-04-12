Facebook'un yan etkisi açıklandı

BBC Türkçe'nin haberine göre, araştırmaya katılan gençlerin yüzde 89'u yalnızlık çektiklerini söylüyor. 55 yaş üzerindeki katılımcılarda dahi bu oran yüzde 70'lerde kalıyor.





18 - 34 yaş arası katılımcılar ise sosyal medyadaki arkadaş sayısının gerçek hayattaki arkadaş sayısından en az dört kat daha fazla olduğunu belirtiyor.





Bulgular, katılımcıların ortalama 65 'sosyal arkadaşı' olduğunu, buna karşılık gerçek hayatta ortalama 14 arkadaşlarının var olduğunu gösteriyor.





Ancak milenyum kuşağında 'sosyal arkadaş' sayısı 103'e kadar çıkıyor.





Araştırma bir yandan da yalnızlık çekenlerin nasıl internetteki dolandırıcıların tuzaklarına düştüğünü ortaya koyuyor.





Tüm dünyada sosyal medya denilince akla ilk olarak Facebook geldiği için araştırmada Facebook'un adının öne çıkmasına rağmen aslında Instagram vb. sosyal ağ uygulamaları da aynı yan etkiye sahip.