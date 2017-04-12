Samanyolu Haber /Gündem / Facebook'un yan etkisi açıklandı /12 Nisan 2017 13:57

Facebook'un yan etkisi açıklandı

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Building Society Nationwide, sosyal medyayla büyüyen milenyum kuşağının en yalnız nesil olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

SHABER3.COM

BBC Türkçe'nin haberine göre, araştırmaya katılan gençlerin yüzde 89'u yalnızlık çektiklerini söylüyor. 55 yaş üzerindeki katılımcılarda dahi bu oran yüzde 70'lerde kalıyor.

18 - 34 yaş arası katılımcılar ise sosyal medyadaki arkadaş sayısının gerçek hayattaki arkadaş sayısından en az dört kat daha fazla olduğunu belirtiyor.

Bulgular, katılımcıların ortalama 65 'sosyal arkadaşı' olduğunu, buna karşılık gerçek hayatta ortalama 14 arkadaşlarının var olduğunu gösteriyor.

Ancak milenyum kuşağında 'sosyal arkadaş' sayısı 103'e kadar çıkıyor.

Araştırma bir yandan da yalnızlık çekenlerin nasıl internetteki dolandırıcıların tuzaklarına düştüğünü ortaya koyuyor.

Tüm dünyada sosyal medya denilince akla ilk olarak Facebook geldiği için araştırmada Facebook'un adının öne çıkmasına rağmen aslında Instagram vb. sosyal ağ uygulamaları da aynı yan etkiye sahip.
<< Önceki Haber Facebook'un yan etkisi açıklandı Sonraki Haber >>

İşte Diyarbakır'da PKK'nın kazıp 1 ton patlayıcı patlattığı tünel

İşte Diyarbakır'da PKK'nın kazıp 1 ton patlayıcı patlattığı tünel

Biz veremiyoruz sosyal medyadan okuyun

Biz veremiyoruz sosyal medyadan okuyun

Erdoğan kendisini Hz.Muhammed'e benzetti!

Erdoğan kendisini Hz.Muhammed'e benzetti!

Tek adam felaketi yaşayan Venezuela'dan mesaj var

Tek adam felaketi yaşayan Venezuela'dan mesaj var

Diyarbakır'da patlama olurken haber kanalları Yıldırım'ın konuşmasını verdi

Diyarbakır'da patlama olurken haber kanalları Yıldırım'ın konuşmasını verdi

Skandal! 4 yolcu karga tulumba uçaktan atıldı!

Skandal! 4 yolcu karga tulumba uçaktan atıldı!

Kürt seçmenin mesajını dinlemeye tahammül edemedi

Kürt seçmenin mesajını dinlemeye tahammül edemedi

Diyarbakır'da şiddetli patlama

Diyarbakır'da şiddetli patlama

Hocaefendi'den 'aldanma-aldatma' açıklaması

Hocaefendi'den 'aldanma-aldatma' açıklaması

Binali Yıldırım'a göre Davutoğlu 'yanlış' yapmış

Binali Yıldırım'a göre Davutoğlu 'yanlış' yapmış
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:36:05