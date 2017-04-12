Samanyolu Haber /Gündem / Tesbih çeken robottan sonra sıra 'Sema eden Robot'a geldi! /12 Nisan 2017 13:23

Tesbih çeken robottan sonra sıra 'Sema eden Robot'a geldi!

Japon Honda firması dünyaca ünlü Asimo adlı robotu üretip sanayi alanında kullanıma sokarken 'Dünya Lideri Türkiye' müthiş robot projeleri üzerinde çalışıyor! Konya’da yapılacak "Mevlana" temalı yarışmada, öğrencilerin geliştirdiği robotlar kendi etraflarında dönüp sema gösterisi yapacak. Yarışmanın bütçesi ise tam 1 milyon lira!

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Konya'da yapılacak "Mevlana" temalı yarışmada öğrencilerin geliştirdiği robotlar, kendi etraflarında dönüp sema gösterisi yapacak. Yarışmanın bütçesinin tam 1 milyon lira olduğu öğrenildi. 

Sözcü'nün haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın TÜBİTAK işbirliği ile düzenlediği 11'inci Uluslararası Robot Yarışması 10-12 Mayıs'ta Konya Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Yarışmanın teması "Mevlana", sloganı da “Ahican Hoşgörü Kenti Konya” olarak belirlendi.

Yarışmada lise ve üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen robotlar, kendi etraflarında dönerek sema gösterisi yapacak. 12 farklı kategoride düzenlenecek yarışmaya 3 binin üzerinde yarışmacının katılması bekleniyor. Yarışma için katılımcıların dışında 10 binin üzerinde seyircinin Konya'ya gitmesi bekleniyor. Bu organizasyon için Milli Eğitim Bakanlığı'nın ayırdığı bütçe ise tam 1 milyon lira! 

DAHA ÖNCE TESBİH ÇEKEN ROBOT DA YAPILMIŞTI!

Urfalı bir lise öğrencisinin tasarladığı "tespih çeken robot" geçen ay TÜBİTAK tarafından bilim fuarına kabul edilmişti.



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