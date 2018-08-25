Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Yakında kamuda maaşlar ödenememeye başlayacak' /25 Ağustos 2018 20:04

'Yakında kamuda maaşlar ödenememeye başlayacak'

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, ekonomik kriz nedeniyle yakında kamuda maaşların ödenememeye başlanacağını öne sürdü.

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Yazılı açıklama yayınlayan Beko, bayram boyunca ziyaretlerde bulunduğunu, vatandaşın gündemine ekonomik kriz olduğunu ifade etti.

Krizin yandaş şirketleri ya da büyük sermaye gruplarını vurmadığını, işçi-emekçi sınıfını vurduğunu aktaran Beko, tüketilen her şeyin dolarla birlikte zamlandığına vurgu yaptı.

CHP’li vekil, işverenlerin krizi yükledikleri emekçileri işten çıkarmaya başladığını ve bunun devam edeceğini kaydetti.

Beko, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki aylarda birçok firmanın iflas ve konkordato bildirerek fabrika kapatma yoluna gideceği biliniyor. Emperyalist politikaları sonucu sadece İzmir’de 2 bin 500 işçinin işten atıldığı bilgisini alıyoruz. Delphi, Makro gibi büyük üreticiler kapısına zincir vurdu. Söke’de büyük bir tekstil fabrikası kapandı ve 750 işçi işsiz kaldı. Kriz yakında kamuya da yansıyacak ve maaşlar ödenememeye başlanacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni dönemde belediye bütçelerinden yapacağı yüzde 30’luk kesinti işçilerin sırtına ek yük bindirecektir.”
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