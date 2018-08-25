Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray'da gözaltına alınan 47 kişi serbest /25 Ağustos 2018 19:14

Galatasaray'da gözaltına alınan 47 kişi serbest

Cumartesi Anneleri eylemine müdahale eden polis 47 kişiyi gözaltına almıştı. Bu kişiler serbest bırakıldı.

SHABER3.COM

Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemine yapılan polis müdahalesinde gözaltına alınan 47 kişi emniyetteki ifade işlemelerinin ardından serbest bırakıldı. 

Cumartesi Anneleri’nin, kayıpların akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda düzenledikleri eylemin 700'üncü haftasına yönelik müdahalede 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Vatan’da bulunan İstanbul Emniyeti’ne götürüldü. Buradaki ifade işlemlerinin ardından gözaltına alınanlar Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 

Muayeneden geçirilen kişiler daha sonra serbest bırakıldı
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray'da gözaltına alınan 47 kişi serbest Sonraki Haber >>

Suriye'de kalıp niye savaşmadın'a cevap: Siz çağırdınız, namaz kılacaktınız...

Suriye'de kalıp niye savaşmadın'a cevap: Siz çağırdınız, namaz kılacaktınız...

Sunucu konuğunun üstüne kustu

Sunucu konuğunun üstüne kustu

Prof. Dr. Sabri Çolak 'Geçmişten İzler' programı

Prof. Dr. Sabri Çolak 'Geçmişten İzler' programı

Gurbetçinin isyanı: Devlet bizi Euro olarak görüyor

Gurbetçinin isyanı: Devlet bizi Euro olarak görüyor

Kamyonet kasasında göbek atan kadın ölümden döndü!

Kamyonet kasasında göbek atan kadın ölümden döndü!

Venezuela'daki deprem kameralara nasıl yansıdı

Venezuela'daki deprem kameralara nasıl yansıdı

Tarihi tankı geçit töreninde parçaladılar

Tarihi tankı geçit töreninde parçaladılar

Polis maçın ortasında sahaya girip futbolcu tutukladı

Polis maçın ortasında sahaya girip futbolcu tutukladı

Allah (C.C) onlara ihsan ettiği gibi size de bir ferec ve mahreç ihsan eder

Allah (C.C) onlara ihsan ettiği gibi size de bir ferec ve mahreç ihsan eder

Uçak motoru havada alev aldı

Uçak motoru havada alev aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:30:51