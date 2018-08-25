Galatasaray'da gözaltına alınan 47 kişi serbest

Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemine yapılan polis müdahalesinde gözaltına alınan 47 kişi emniyetteki ifade işlemelerinin ardından serbest bırakıldı.
Cumartesi Anneleri’nin, kayıpların akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda düzenledikleri eylemin 700'üncü haftasına yönelik müdahalede 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Vatan’da bulunan İstanbul Emniyeti’ne götürüldü. Buradaki ifade işlemlerinin ardından gözaltına alınanlar Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Muayeneden geçirilen kişiler daha sonra serbest bırakıldı