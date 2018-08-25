Samanyolu Haber /Gündem / Dink'in oğluna gözaltı girişimine canlı kalkan oldular /25 Ağustos 2018 22:58

Dink'in oğluna gözaltı girişimine canlı kalkan oldular

Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta eylemine izin verilmemesi ve çok sayıda gözaltı yapılması sırasında Hrant Dink'in oğlu Arat Dink'in gözaltına alınmasına HDP milletvekilleri engel oldu.

Dink'in oğlunun gözaltına alınmasını böyle engellediler

İstanbul'daki Galatasaray Meydanı'nda Cumartesi Anneleri'nin 700. kez gerçekleştireceği oturma eyleminin Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasının ardından polis kalabalığa karşı biber gazı ve plastik mermi kullandı.

Eyleme destek vermeye gelmiş olan 2007'de suikastla öldürülen gazeteci Hrant Dink'in oğlu Arat Dink de polis tarafından gözaltına alınmak istendi.

Yerde oturan Dink'i götürmek isteyen polislere HDP milletvekilleri Ahmet Şık, Garo Paylan, Serpil Kemalbay ve Hüda Kaya engel oldu.

Polislerin Arat Dink'i "Gel lan buraya" diyerek uzun süre gözaltına almak için çaba gösterdiğine dair görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
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