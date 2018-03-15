Yabancılardan büyük hisse ve tahvil satışı

Yabancı yatırımcı geçen hafta hem hisse hem de tahvil sattı ve ABD'den başlayarak küresel hisse senedi piyasalarının son yılların en büyük satışını yaşadığı 5/6 Şubat'tan sonraki en büyük satışını gerçekleştirdi.







Yabancıların 9 Mart'la biten haftadaki net hisse satışı 222,8 milyon dolar oldu. Yabancının tahvil satışı ise 476,5 milyon dolar olarak raporlandı. Toplamda ise 699,3 milyon dolar ile 9 Şubat'la biten haftadaki yaklaşık 900 milyon dolarlık satıştan sonraki en büyük yabancı satışı oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü (repo dahil) 9 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 476,5 milyon dolar azaldı Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 222,8 milyon dolar azaldı.





Bu değişimlerle birlikte DİBS stokunun piyasa değeri 31,95 milyar dolardan 30,96 milyar dolara yükseldi. Hisse stoku ise 53,26 milyar dolardan 53,14 milyar dolara geriledi.