Samanyolu Haber /Gündem / ''Sürekli 'eski danışman' deniyor, sadece bir ay basın müşavirliği yaptı'' /15 Mart 2018 15:57

''Sürekli 'eski danışman' deniyor, sadece bir ay basın müşavirliği yaptı''

Sürekli "Abdullah Gül'ün danışması" sıfatı kullanılarak haber yapılan Yeniçağ yazarı Ahmet Takan hakkında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden açıklama yapıldı.

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T24 sitesine yapılan açıklamada, AKP'de basın koordinatörlüğü görevindeyken 3 Kasım 2002 seçimleri sonrası Sayın Gül’ün başbakan olmasıyla birlikte bir ay gibi kısa bir süre Başbakanlık Basın Müşavirliği görevini yürütmüştür denildi.

Açıklama şöyle:

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "YeniÇağ Gazetesi köşe yazarı Ahmet Takan, Ak Parti’de basın koordinatörlüğü görevindeyken 3 Kasım 2002 seçimleri sonrası Sayın Gül’ün başbakan olmasıyla birlikte bir ay gibi kısa bir süre Başbakanlık Basın Müşavirliği görevini yürütmüştür. Görevi bıraktığı günden itibaren Sayın Abdullah Gül ve yakın çevresinin bu kişiyle herhangi bir teması ve irtibatı olmamıştır" denildi.
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