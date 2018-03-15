Samanyolu Haber /Gündem / Seçimin habercisi gibi tasarı... Taksicilere büyük vergi kıyağı /15 Mart 2018 18:24

Seçimin habercisi gibi tasarı... Taksicilere büyük vergi kıyağı

Ticari plakaların değer artışı kazançlarının Gelir Vergisi'den istisna edilmesini öngören madde KDV Kanunu tasarısına eklendi.

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Son günlerde gündemde olan taksilerle ilgili bu düzenleme seçim yatırımı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Öte yandan Üniversite Hastaneleri'nin tıbbi malzeme ile ilgili biriken borçlarının Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmasını öngören madde de KDV Kanunu tasarısına önerge ile eklendi.

Ticari plakaların değer artışı kazançlarının Gelir Vergisi’nden (GV) istisna edilmesini öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine devam edilen KDV Kanunu tasarısına önerge ile eklendi.

Önergede ilgili madde ile yapılacaklar şu şekilde ifade edildi:

“Yapılan düzenleme ile taksi dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarının tamamının, bu plakaların elde tutulma süresi gibi şartlar aranmaksızın gelir vergisinden istisna edilmesi ve bu suretle bu kazançların değer artışı kazancı olarak vergilendirilmemesi sağlanmaktadır.”

İlgili madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine devam edilen “KDV Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na eklendi.

Öte yandan eklenen bir diğer madde ile ilgili plakaların devrine ilişkin işlemlerden alım satım bedeli üzerinden binde 30 oranında noter harcı alınması öngörüldü.
BORÇLARI MALİYE BAKANLIĞI ÖDEYECEK

Üniversite Hastaneleri’nin tıbbi malzeme ile ilgili biriken borçlarının Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmasını öngören madde KDV Kanunu tasarısına önerge ile eklendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine devam edilen KDV Kanunu tasarısına önerge ile eklenen madde için Maliye Bakanı Naci Ağbal şöyle dedi:

“Üniversite hastanelerinin tıbbi malzeme ile ilgili biriken borçları var. Bu düzenleme ile biriken bu borçlar Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Daha sonraki süreçte üniversite hastaneleri bu borçları belli bir süre içinde ödeyecek.”

Ağbal 2017 sonu itibarıyla birikmiş borç tutarının 3.5 milyar TL civarında olduğunu belirtti ancak bu tutarın vade farkları nedeniyle artış gösterebileceğini belirtti. Ağbal düzenlemenin üniversite hastanelerini ve onlara mal sağlayan firmaları rahatlatacağını belirtti.
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