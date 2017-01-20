Samanyolu Haber /Ekonomi / Yabancı yatırımcılar 375 milyon dolarlık satış yaptı /20 Ocak 2017 00:07

Yabancı yatırımcılar 375 milyon dolarlık satış yaptı

Yurtdışında yerleşik yatırımcılar 13 Ocak`ta sona eren haftada net 375 milyon dolarlık menkul kıymet sattı.

Yabancı yatırımcılar 375 milyon dolarlık satış yaptı

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Ocak itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri(DİBS) piyasa değeri azaldı.

Merkez Bankası'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 34 milyar 363,3 milyon dolar olan hisse stok miktarı 34 milyar 38,9 milyon dolara inerken, 26 milyar 638,2 milyon dolar olan DİBS stok miktarı ise 24 milyar 177,6 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde repo miktarı 2 milyar 2,3 milyon dolardan 1 milyar 946,8 milyon dolara, özel sektör tahvil ve bonoları ise 907,5 milyon dolardan 822 milyon dolara geldi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değerinde 102,8 milyon dolar artış gösterirken, DİBS değerinde 
477,9 milyon dolar düşüş oldu. Özel sektör bonolarında 80,8 milyon dolar yükseliş gözlenirken, repo değerinde ise 85,6 milyon dolar düşüş yaşandı.
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