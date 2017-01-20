Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook , Danimarka`da yeni merkez inşa edecek /20 Ocak 2017 00:17

Facebook , Danimarka`da yeni merkez inşa edecek

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD dışındaki üçüncü merkezini Danimarka`da inşa edecek.

Facebook , Danimarka`da yeni merkez inşa edecek

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD dışındaki üçüncü  merkezini Danimarka'da inşa edecek. Facebook Veri Merkezi Müdürü Niall McEctegart, yaptığı açıklamada,  veri merkezinin Danimarka'nın üçüncü büyük kenti Odense'de 56 bin 500  metrekarelik alana kurulacağını söyledi.

McEntegart, Odense'de kurulacak merkez için "En gelişmiş ve enerji  tasarruflu veri merkezlerinden birisi olacak." ifadelerini kullandı.

Odense Belediyesi, araziyi Facebook'a 10 milyon dolara sattı. Merkezin inşasına ne zaman başlanacağı ya da tesisin ne zaman  açılacağına dair detaylı bilgi verilmedi.

Facebook, ABD dışındaki ilk veri merkezini 2013 yılında İsveç'in Lulea  kasabasında açmıştı. Şirket, Avrupa'daki ikinci veri merkezini 2016'nın başında İrlanda'da  inşa ettiğini açıklamıştı.
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