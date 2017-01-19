Washington Trump dönemine hazırlanıyor

Amerikalıların milli bayramı için gerekli olan tüm koşullar sağlanmış durumda. Geleneksel devir teslim töreni çerçevesinde Donald Trump'ın başkanlık yeminini edeceği sahnenin yanı sıra taze başkanı Capitol Hill'den Beyaz Saray'a taşıyacak hattın da hazırlıkları tamamlanmış bulunuyor. Hattın çevresinde geniş çaplı park yasakları ve polis kordonu uygulanacak. Yalnızca başkentten değil, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen 30 bin civarındaki güvenlik personeli de göreve hazır durumda.





Oteller de tamamiyle dolmuş vaziyette. Online konaklama rezervasyon platformu Airbnb, Donald Trump'ın devir teslim törenine tanıklık edebilmek adına ülkenin dört bir yanından Washington'a akın eden yüz binlerce kişi olduğunu ve rezervasyonların rekor sayıya ulaştığını açıkladı.





Sevinç ve hayal kırıklığı bir arada





Sevinç ve hayal kırıklığını bir arada yaşayan Trump destekçilerinden biri, Kaliforniyalı Nina Detrow. Seçimlerde Trump'a oy veren Detrow, ilk kez bir devir teslim törenine katılacağı için çok heyecanlı. Detrow, turistler için bolca seçenek sunduğunu düşündüğü Washington kentini çok beğenmiş olsa da kafasını kurcalayan bir konu var: "Trump'a destek vermek üzere burada olduğum için bana gücenen ve kızan bazı arkadaşlarım var ve bu beni büyük hayal kırıklığına uğrattı."





Nina Detrow, nihayetinde Trump'ın seçilmiş ABD başkanı olduğunu ve ona şimdi gerçek bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyor. Detrow'a göre bu zaferi sonuna kadar hak etmiş olan Trump, onu seçen ve seçmeyen "her Amerikalı’nın başkanı", kaldı ki başarısız olduğu takdirde dört yıl sonra gidecek. Detrow'un Trump'ın başarılı olacağına inanmasının nedeni, Trump'ın diğer siyasetçilerden farklı olması, tipik siyasetçi sözleri söylememesi, yeni şeyler söylemesi. Tam da bu nedenle Trump'ı desteklediğini belirten Detrow, Trump'ın bazen söylememesi gereken şeyler de söylediğini, ama bunu herkesin yaptığını ifade ediyor: "Trump sokaktaki insanlar gibi konuşuyor."