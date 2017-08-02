AKP’de o gece korkusu: Ya Kılıçdaroğlu bize sorarsa





“Kontrollü darbe” eleştirilerine karşılık olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “15 Temmuz gecesi nerede olduğu”, “Neden milletin yanında değil de evde olduğu” yönündeki eleştiriler AKP içinde tartışma yarattı. Partililerce, “Bize de ‘bakanlar, il başkanları, belediye başkanları, çocukları neredeydi, kaç şehidiniz var, kaç gaziniz var?’ diye sorarlar” itirazları seslendirildi.







Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet ve AKP’lilerin; 15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen 1 yıllık süre içinde, o gecenin tam olarak aydınlatılmamasını, siyasi ayağın ortaya çıkarılmamasını “öngörülen, önlenmeyen ve sonuçları kullanılan kontrollü darbe” söylemleri ile eleştiren CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na “O gece neredeydin” sorusu ile karşılık vermesi, 15 Temmuz’un yıldönümüne damgasını vurmuştu.





Erdoğan’ın sözleri





Bu söylemi en yüksek sesle dile getiren Erdoğan, “15 Temmuz gecesi havalimanına indiği zaman arkadaşlarıyla, havalimanındaki tankların oradan çekilmesini isteyip, Bakırköy Belediye Başkanı’na kaçan o değil mi?” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun evinde çekilmiş fotoğrafları için de “Örtülü darbe girişimi diyorsun. Niye ayrıldın oradan? Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gitmiş. Milletin arasında kalsaydın ya. Hani tanklar oradaydı, sen neredeydin?”, “Kılıçdaroğlu örtülü darbeyi belediye başkanının evinden izledi” demişti.





‘Bize de sorarlar’





Bu soruların, AKP içinde rahatsızlık yarattığı, partinin kendisine zarar verdiği değerlendirmesi yapıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’na “neredeydin” sorusunun artık bir kenara bırakılması gerektiğini belirten partililer, itirazlarını şöyle ifade etti:





“Kılıçdaroğlu 15 Temmuz’da neredeydi tartışması bize zarar verecek boyuta ulaştı. Artık bunu bir kenara bırakmalıyız. Çünkü bunu sürdürürsek dönüp bize de sorarlar, ‘Bakanlarınız, il başkanlarınız, belediye başkanlarınız o gece neredeydi’ diye. ‘Onların çocukları neredeydi’ diye. ‘15 Temmuz gecesi şehit olan kaç mensubunuz var’ diye sorarlar.”





Partide panik!





Son olarak 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü etkinliklerindeki konuşmasında Erdoğan, “Demokrasinin safında yer alan CHP’lileri tenzih ederek söylüyorum. 15 Temmuz kontrollü bir darbe değildi ama CHP’nin başındaki bu zat, kontrollü bir şekilde oraya getirilmiştir. Ve oraya kendisini oturtanlara sadakatle hizmetini sürdürmektedir” demişti.





Partide, “Artık tersine, 15 Temmuz gecesi ile ilgili olarak ayrıştırıcı bir tutum değil, birleştirici bir tutum içinde olmalıyız. Artık dikkatimizi darbecilerin yargılanmasına ve cezalandırılmalarına yöneltmeliyiz. 15 Temmuz konusunda ayrıştırıcı bir tutum, darbeyle ve F... ile mücadeleye zarar verir” itirazları yükseldi.