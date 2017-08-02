YAŞ bitti, TSK komuta kademesi değişti, sürprizler var...

YAŞ sona erdi TSK’nın yönetimi değişti… Sürprizler var…





Kritik YAŞ 4 saat sürdü. Henüz resmi açıklama yapılmasa da kulislere TSK’daki koltuk değişikliklerine dair bilgiler sızdı. Ankara koridorlarından sızan bilgilere göre işte TSK’nın yeni yönetim kadrosu; Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz oldu.





NOTLAR…







-Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz 15 Temmuz darbe gecesi Moda Deniz Kulubü’nde katıldığı bir düğünden darbeciler tarafından kaçırılmıştı.





-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na Veysel Kösele’nin getirileceği konuşuluyordu. Ancak bu gerçekleşmedi.





-Kara Kuvvetleri Komutanı olan Yaşar Güler'in, Orgeneral Hulusi Akar'ın ardından Genelkurmay Başkanı olabilmesi için önü açılmış oldu.





-Yaşar Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanması ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı koltuğu da boş kaldı. Jandarma, 15 Temmuz sonrası İçişleri Bakanlığına bağlandığı için yeni Jandarma Komutanı YAŞ’ta değil, İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile belirlenecek.













ADNAN ÖZBAL KİMDİR?





1958 yılında İstanbul'da doğan Tümamiral Adnan ÖZBAL, ilk ve ortaokul tahsilini tamamlamasını müteakip, 1973 yılında Deniz Lisesi'ne girmiş ve 1980 yılında Deniz Harp Okulu'ndan Teğmen olarak mezun olmuştur. 1980-1981 yılları arasında TCG İSTANBUL, 1981-1983 yılları arasında TCG M.F.ÇAKMAK muhriplerinde Harekat Elektronik Subaylığı, 1983-1985 yılları arasında TCG ŞAHİN II. Komutanlığı, 1986-1987 yıllarında TCSG-22 Komutanlığı görevlerinde bulunan Tümamiral Adnan ÖZBAL, müteakiben 1987-1989 yılları arasındaki Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamlayarak 1989-1991 yıllarında Hücumbot Filosu Hrk. Kısım Amirliği, 1991-1993 yıllarında TCG ŞAHİN Komutanlığı, 1993-1995 yıllarında Genelkurmay İstihbarat Bşk.lığı proje subaylığı görevlerinde bulunmuştur. 1995-1996 yıllarında TCG RÜZGAR Komutanlığı, 1996-1999 yılları arasında Napoli/İTALYA'da STRIKFORSOUTH Karargahında Tatbikat Proje Subaylığı, 1999-2003 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı Proje ve Mali Program Daire Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğü, 2003-2005 yılları arasında 2'nci Hücumbot Filotillası Komodorluğu, 2005-2006 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Lojistik Başkanlığı, 2006-2008 yıllarında Harekat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2008 yılında Tuğamiralliğe terfi etmiştir. 2008-2010 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 2010-2011 yılları arasında Hücumbot Filosu Komutanlığı, 2011 yılında Persenol Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı görevini ifa eden Tümamiral Adnan ÖZBAL 2012 yılında Tümamiralliğe terfi ederek Deniz Harp Okulu Komutanlığına atanmıştır. Özbal daha sonra Koramiral rütbesine terfi ederek, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı olarak görevlendirilmişti. ÖZBAL, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1995 yılında lisans diploması almıştır. ÖZBAL, NATO Madalyası (Eski Yugoslavya) ve ABD Deniz Kuvvetleri Liyakat Madalyası sahibidir. Bayan Gaye ÖZBAL ile evli olan Koramiral ÖZBAL'ın bir kızı vardır.









YAŞAR GÜLER KiMDİR?





Orgeneral Yaşar GÜLER, 1954 yılında Ardahan'da doğmuş, Kara Harp Okulundan muhabere teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. 1975-1984 yıllarında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulunan Org.GÜLER; 1986 yılında Kara Harp Akademisinden, 1988 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur. Kurmay subay olarak; 1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekât Başkanlığı, 1988-1991 yıllarında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı, 1991-1992 yılları arasında 12'inci Piyade Tümen Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1992-1994 yılları arasında Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askerî Başdanışmanlığı Proje Subaylığı, 1997-1999 yılları arasında Napoli/İtalya'da konuşlu NATO Güney Bölge Komutanlığı Muhabere Başkan Yardımcılığı, 1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında Gnkur. Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüş, 2001 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesiyle; 2001-2003 yılları arasında 10'uncu Piyade Tugay Komutanlığı, 2003-2005 yılları arasında Gnkur. MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2005 tarihinde Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesiyle; 2005-2007 yılları arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, 2007-2009 yılları arasında Gnkur. Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesiyle; 2009-2010 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı, 2010-2011 yılları arasında 4'üncü Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Gnkur. İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2013 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ederek Genelkurmay II nci Başkanlığı görevini yürütmüş, İçişleri Bakanlığının 28 Temmuz 2016 tarihli, 2016/508 sayılı kararıyla Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmıştır. Bayan Demet GÜLER ile evli olan Orgeneral Yaşar GÜLER bir çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.









HASAN KÜÇÜKAKYÜZ KİMDİR?





Hava Pilot Tümg. Hasan Küçükakyüz 1957'de Trabzon/Of'da doğdu. Yukarı Kışlacık İlkokulu, Şehit Ahmet Türkan Ortaokulu ve Of Lisesini tamamlayarak 1974 yılında Hava Harp Okuluna girmiş ve 30 ağustos 1978 tarihinde Harp Okulu'nu bitirerek Teğmenliğe nasbedilmiştir. 1978-1980 yıllarında 2'nci Ana Jet Üs K.lığında pilotaj eğitimini takiben 3'üncü Ana Jet Üs K.lığında harbe hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra 191'inci Filo kol uçucusu olarak atanmışlardır. 1985-1987 yılları arasında Hava Harp Akademisindeki eğitimini tamamlayarak, kurmay subay olmuştur. 1987-1988 yılları arasında Hava Harp Okulu Komutanlığında öğrenci bölük komutanlığı, 1988-1990 yılları arasında 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı eğitim subaylığı, 1990-1994 yılları arasında 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında 182'nci Filo Kol Komutanlığı üs eğitim kısım amiri, 182'nci Filo Harekat Subaylığı görevlerinde bulunmuştur. 1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuş, 1994-1996 yılları arasında 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında üs eğitim kısım amirliği, 1996-1997 yıllarında 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında f-16 Öncel Filo Komutanlığı, 1997-2000 yılları arasında Hv.k.k.lığı Hrk.bşk.lığı Eğt.d.bşk.lığında uçuş eğitim subayı ve uçuş eğitim şube müdürlüğü, 2000-2002 yılları arasında 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Bşk.lığı ve Harekat Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2002-2003 yıllarında Hv.k.k.lığı Hrk.Bşk.lığı plan Harekat Daire Bşk.lığında Harekat Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 30 ağustos 2003 tarihinde Tuğgeneralliğe terfi ederek Hv.k.k.lığı Per.d.bşk.lığı ve Hv.er Eğt.tug.k.lığı görevlerinde bulunmuştur. 30 ağustos 2008 tarihinden geçerli olarak Tümgeneralliğe terfi ettirilmiş ve Hv.Eğt.K.lığı komutan yardımcısı olarak atanmıştır. 4 mayıs 2009 tarihinde ise Hava Harp Okulu komutanı olarak görevlendirilmiştir. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Korgeneral rütbesinde olan Küçükakyüz darbe gecesi Moda Deniz Kulubü'nde katıldığı bir düğünden darbeciler tarafından kaçırılmıştı. Küçükakyüz daha sonra Orgeneralliğe terfi etmişti. Nuray Küçükakyüz ile evli olan Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Cem ve Kaan adında iki erkek çocuk babasıdır.

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