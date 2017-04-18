Samanyolu Haber /Gündem / WSJ Başyazısı: Diktatörlük kurmak için darbe oyunu sahneletti /18 Nisan 2017 23:11

WSJ Başyazısı: Diktatörlük kurmak için darbe oyunu sahneletti

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘bir otoriter devlet’ kurabilmesi için ‘sahnelendiğini’ yazdı

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Gazetenin bugün yayınlanan başyazısında referandumun Erdoğan’ın planladığı gibi gitmediği yorumu yapılırken, “İslamcı diktatör ezici bir destek bekledi ama zaferine leke sürecek usülsüzlükler arasında kıl payı kazandı. Sonuç, Türk toplumunun çok daha kutuplaştığını ve istikrarsızlığın artabileceğini ortaya koyuyor” ifadeleri kullanıldı.

‘Erdoğan 2034’e kadar koltukta kalabilir’

Referandumda Erdoğan’ın İstanbul ve Ankara gibi Türkiye’nin en büyük şehirlerinde kaybettiğini belirten WSJ, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ‘son dakikada’ mühürsüz zarf ve pusulaları geçerli sayma kararı aldığını da hatırlatarak, 2.5 milyon oyun geçerliliğine gölge düştüğüne dikkat çekti.

Erdoğan’ın ‘Türk baharı’nı engellediğini savunan gazete, “Erdoğan cumhurbaşkanlığı koltuğunda çok daha fazla gücü elinde toplayacak. Referandum 63 yaşındaki cumhurbaşkanını 2029’a, belki de 2034’e kadar koltukta tutabilir” dedi.

‘Batı’yla ilişkileri karmaşıklaşacak’

Referandumun sonucunun Türkiye’nin Batı’yla ilişkilerini karmaşıklaştıracağını ve ABD’nin Türkiye’yle çalışmaya devam etmesi gerektiği tavsiyesinde bulunan WSJ, yazıyı “Erdoğan, İslamcı bir otoriter devlet kurmak için demokrasi manivelasını kötüye kullanarak ülke içinde bir darbe oyunu sahneledi” sözleriyle bitirdi.
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