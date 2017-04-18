Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medya Bahçeli'nin 'YSK'dan mekanizma talebi'ni konuşuyor /18 Nisan 2017 23:04

Sosyal medya Bahçeli'nin 'YSK'dan mekanizma talebi'ni konuşuyor

Evetçi blokun etkisiz figürü MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli'nin YSK'dan son talebi beyin yakan cinsten olunca sosyal medyanın alay konusu oldu

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Bugün 'YSK acilen bir açıklama yapmalı’ diyen Bahçeli “MHP’li kardeşlerimin ne kadar oy verdiği konusunda bu zatların (köşe yazarlarını kast ediyor) elinde bizim bilmediğimiz bir alet mi vardı? YSK acilen bir açıklama yapmalıdır. Eğer imkan varsa hangi partiden kimlerin ‘Evet’ veya ‘Hayır’ dediğini tespit eden bir mekanizma geliştirilmelidir'' teklifiyle deyim yerindeyse beyin yaktı.

Bahçeli'nin 'YSK acilen açıklama yapıp kimin hangi partiden evet dediğini ortaya çıkarmalıdır' şeklindeki sözlerinin ciddi olduğunu anlayan sosyal medya kullanıcıları espriler türettiler.









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